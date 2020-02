«Parasite», triomphe absolu aux Oscars

Le film sud-coréen «Parasite» a été sacré dimanche meilleur film aux Oscars, un énorme coup de théâtre alors que «1917» de Sam Mendes était favori. En s'imposant dans la catégorie reine, le film a parachevé une soirée historique, en cumulant les prix du meilleur film, du meilleur réalisateur (Bong Joon-ho), du meilleur film international et du meilleur scénario original.

Côté acteurs, Joaquin Phoenix a été sacré meilleur acteur pour son rôle choc de «Joker» sombrant dans la folie et le meurtre, tandis que Renée Zellweger a reçu la statuette dorée dans la catégorie meilleure actrice pour son incarnation de Judy Garland dans «Judy». Brad Pitt et Laura Dern ont de leur côté été primés pour les «meilleurs seconds rôles».

Actor Joaquin Phoenix gives emotional Best Actor acceptance speech for his performance in "Joker."#Oscarshttps://t.co/cm6hY14ce0 pic.twitter.com/AwOdzDvYXK — ABC News (@ABC) February 10, 2020

Avec son rôle de cascadeur tranquille dans «Once Upon a Time... in Hollywood», Brad Pitt l'a emporté face aux vétérans Al Pacino et Joe Pesci («The Irishman»), Anthony Hopkins et Tom Hanks. Dans le film de Quentin Tarantino, ode au cinéma et au Los Angeles de sa jeunesse, Brad Pitt donne la réplique à Leonardo DiCaprio, également en lice. Laura Dern a de son côté reçu le cadeau rêvé à la veille de son 53e anniversaire pour sa performance d'avocate impitoyable dans «Marriage Story».

Brad Pitt: "They told me I only have 45 seconds up here—which is 45 seconds more than the Senate gave John Bolton this week." https://t.co/A8YBbWjv9z #Oscars pic.twitter.com/Dv7c3njgDA — ABC News (@ABC) February 10, 2020

La diversité en question

La cérémonie s'était ouverte avec un numéro mené par la chanteuse noire Janelle Monae, iconoclaste assumée qui n'a pas manqué de se joindre aux critiques sur le manque de diversité dans la sélection des Oscars, un reproche récurrent. Hormis la Britannique Cynthia Erivo (»Harriet«), tous les acteurs et actrices en lice cette année sont blancs et aucune femme n'a été retenue chez les réalisateurs.

Pour protester à sa manière, la star oscarisée Natalie Portman a fait broder sur sa cape le nom d'une demi-douzaine de réalisatrices qui ont selon elle été injustement snobées cette année. Pour sa défense, l'Académie des arts et sciences du cinéma avait souligné que les 8500 membres appelés à voter cette année n'avait jamais fait la part aussi belle aux femmes dans les nominations: 65 sur 209 candidats au total.

Dans la catégorie du meilleur film d'animation, c'est le quatrième et dernier épisode de «Toy Story», favori des pronostics, qui l'a emporté, s'imposant notamment face au candidat français «J'ai perdu mon corps».

Hommages à Kobe et à Kirk

La cérémonie des Oscars est aussi pour le gratin d'Hollywood l'occasion de saluer la mémoire de Kirk Douglas, un des derniers monstres sacrés de l'âge d'or du cinéma, décédé mercredi à l'âge de 103 ans. C'est la jeune Billie Eilish, révélation des Grammy Awards, qui a chanté en l'honneur de Kirk Douglas et d'autres disparus célèbres.

Malgré son aura et une centaine de films à son actif, l'acteur de légende n'a jamais obtenu d'Oscar en compétition, contrairement à la star du basket Kobe Bryant, auquel l'Académie rendra aussi hommage.

L'ex-star des Lakers, décédé fin janvier avec sa fille et sept autres personnes dans un accident d'hélicoptère près de Los Angeles, avait été primé en 2018 pour un court-métrage d'animation consacré à sa carrière. Le réalisateur Spike Lee a rendu hommage à Bryant en arborant un smoking violet et jaune, couleurs de son équipe, frappé du numéro 24 sous lequel il jouait.

Spike Lee arrived to the #Oscars in a custom Kobe suit ???????? pic.twitter.com/xB4pbiqfVK — ESPN (@espn) February 9, 2020

(afp/nxp)