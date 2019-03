«Ne croyez pas les conseils d’un vieux comédien»

Avec un humour flegmatique, le géant britannique se souvient de la question dubitative d’un chauffeur de taxi l’autre jour: «Vous n’étiez pas Michael Caine autrefois?» À 85 ans, le comédien préfère en rire. Même après plus de 200 films et deux Oscars, cet increvable optimiste mesure la relativité de l’existence. Pour preuve, son autobiographie qui assène ses vérités sur le mode tragicomique, «Et que les barrières sautent!»

Aujourd’hui, qu’est-ce que ça fait d’être Michael Caine?

Pareil qu’avant. J’ai le luxe d’aller vers ce qui me passionne, de bosser comme un amateur, pour le plaisir! Plus jeune, moi qui n’étais pas trop sexy, attiré par les jolies filles dans les clubs, je ne séduisais pas. J’en ai même gardé un complexe car, dans le milieu du cinéma, tout le monde est sacrément beau, touche à la perfection. Sans que vous sachiez pourquoi: les producteurs ont failli m’écarter de mon premier gros film, «Ipcress, danger immédiat» (1965), ils pensaient que mes lunettes faisaient homosexuel. Pourtant, la scène où la fille me les ôte est devenue un moment d’érotisme mythique!

N’avez-vous pas été une des premières stars à oser un rôle gay?

Autant que possible, j’ai tendu à défendre les droits des homosexuels. À l’époque, ça ne se publiait pas trop. Avec Christopher Reeve dans «Piège mortel» (1982), nous avons joué des amants gays. Quelle histoire, ni l’un ni l’autre n’avions jamais embrassé un homme. Nous avons planqué du brandy sur le plateau mais, à force de répéter, quand la séquence a été enfin prête à tourner, nous étions trop bourrés pour sortir notre texte!

Pourquoi écrire une biographie maintenant?

Quand j’avais 62 ans, là autour, je traversais un gros creux, je pensais écrire, prendre ma retraite. Puis Jack Nicholson est venu avec le scénario de «Blood and Wine», il m’a secoué. Depuis, je vois toujours Jack avec une baguette et un diadème de bonne fée. J’ai reçu un Oscar pour ce film et ma carrière est repartie. Jusqu’à jouer dans les Batman, de Christopher Nolan. Bon, la biographie, c’est un challenge qui m’est venu en regardant des jeunes à la télévision. Ils expliquaient leur rêve de carrière: devenir riche et célèbre! Il m’a semblé qu’il pourrait être utile de les détromper sur l’un ou l’autre point du métier. Quand, fraîchement sorti de l’armée, moi, le fils d’ouvrier cockney, j’ai pensé devenir acteur en Grande-Bretagne, ce n’était pas pour l’argent ou la gloire. De là… ne croyez pas les conseils d’un vieux comédien!

Sur ce point, vous préférez citer John Wayne. Authentique?

J’admets un peu de coquetterie, mais c’est vrai! Je venais de tourner «Alfie le dragueur» (1966) et j’ai croisé John Wayne qui venait de se poser en hélico au Beverly Hills Hotel. Il m’a confié sa règle: «Parler bas, parler lentement et ne pas trop en dire.» Il a ajouté: «Ne porte jamais de chaussures en daim.» Et d’expliquer qu’un fan dans les toilettes, un urinoir à côté du sien, l’avait reconnu, s’était tourné pour lui dire un compliment et, dans le mouvement, avait pissé partout sur ses pompes en daim! Mais John Wayne ne m’a pas influencé plus que ça.

Qui alors a pesé sur vos choix?

Ma mère, étourdissante. Je n’oublierai jamais ce moment, j’avais 6 ans, et mon frère Stanley 3. Mon père partait à la guerre, il disparaissait au coin de la rue et elle lui faisait signe sans savoir si nous le reverrions un jour. Elle a dit: «Maintenant, vous deux, vous allez prendre soin de moi!» En une phrase, elle a fait de moi un homme. L’autre choc, ce fut encore la guerre, servir en Corée. Expérimenter la terreur pour moi, la bleusaille, c’était s’interroger sur sa lâcheté intime, l’éventuel courage. Au-delà, d’ailleurs, de ma stricte volonté personnelle.

D’où vient ce rapport sain à l’argent?

Je viens d’une famille très pauvre, et mon père était joueur, pariait sur tout ce qui bougeait! Je n’ai jamais bossé délibérément pour l’argent. Bon, j’ai tourné «Les dents de la mer 4» pour acheter une maison à ma mère. Mais, au-delà, j’avais un idéal, vraiment. Je voulais me surpasser!

Qu’avez-vous fait de plus dingue?

Je me suis offert une Rolls-Royce, mais je n’avais pas de permis de conduire. Il m’a fallu engager un chauffeur, ce qui rendait l’opération fort onéreuse. Je l’ai vendue. David Bowie m’avait invité à bord de son yacht tout neuf. Des années plus tard, je lui en demande des nouvelles, il m’a dit: «Tu sais Michael, il y a deux dates importantes avec un yacht. Le jour où tu l’achètes, le jour où tu le vends, et ce dernier est encore meilleur que le premier!» J’aurais adoré posséder un avion mais, là, c’est une autre échelle.

Pourquoi n’avoir plus tourné avec votre pote de jadis, Sean Connery?

Sean et moi, ça remonte à loin. Je l’ai rencontré la semaine où il débarquait à Londres. Nous sommes devenus de vrais potes, nous avions la même origine populaire, en plus. Le golf a ruiné notre amitié, il s’en est entiché sur «Goldfinger» (1964). Il a décidé de prendre des leçons, et je ne l’ai plus jamais revu! Il a voulu m’initier une fois, je l’ai rendu fou furieux d’impatience. Il a pris mon club et l’a cassé en deux! Puis Sean est parti vivre en Espagne pour assouvir sa passion.

Avec qui rêveriez-vous de partager une soirée au paradis?

Shakira, ma femme depuis trente-sept ans, mes trois petits-enfants. Mes propres filles, j’ai toujours cru avoir le temps de m’en occuper plus tard. Par contre, ces gamins…

Et une soirée en enfer?

Sean Connery, et nous nous remettons au golf!

«Et que les barrières sautent!», Michael Caine, Éd. BakerStreet, 325 p.

