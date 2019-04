Mort de l'actrice Bibi Andersson, à 83 ans

L'actrice suédoise Bibi Andersson est morte dimanche à l'âge de 83 ans, a annoncé sa fille, Jenny Grede Dahlstrand. Elle était l'une des actrices-fétiche d'Ingmar Bergman.

Elle avait joué dans de nombreux classiques du maître suédois dont «Le septième sceau» (1957), «Les fraises sauvages» (1957) et «Persona» (1966). Elle a commencé à travailler avec lui à l'âge de 15 ans, alors engagée pour jouer dans plusieurs clips publicitaires pour une marque de savon suédois «Bris» qu'il réalisait.

Bibi Andersson, luminous star of virtually all of Ingmar Bergman’s masterpieces, and among the bravest and most remarkable actors of her generation, has died at 83. pic.twitter.com/ihpclFF7Hn