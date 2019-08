Maud, la fille feu follet

Tombée du ciel, Maud Wyler? Tout à coup, la rouquine impertinence semble indispensable au cinéma. Et à «Perdrix» en particulier, premier film atypique qui vole au-dessus d’un nid de coucous vosgiens. La belle trentenaire vient s’y perdre en héroïne irritante, frottant sa névrose aux «bizarros» de la famille Perdrix. Jusqu’à la mère, tragédienne du mélo radiophonique. «Ah! Fanny Ardant, quelle poétesse, la classe, elle trimballe une forteresse de cinéma avec elle…» sourit Maud Wyler.

Elle aussi, chasse de race. «William Wyler, qui dirigea Audrey Hepburn dans «Vacances romaines», est un lointain cousin de mes racines juives alsaciennes. Dans la branche maternelle, la plus artistique, j’ai aussi un grand-père colonel de l’armée suisse. Et du côté paternel, des origines berrichonnes. Avec une grand-mère écossaise.» Maud Wyler pouffe. «Je ne vous dis pas la pression. Les cousins de Genève, Nyon, Valais, vont voir ce que devient cette drôle de Maud partie à Paris!»

Vous l’invisible, vous voilà médiatique de Elle aux Inrock.

L’ironie du destin! Mais moi, ça fait 30 ans que j’organise ma vie autour de ce métier. À un moment, j’ai eu peur de ne pas y arriver, je voyais d’autres filles si belles en couverture des magazines. Quand j’ai senti l’amertume possible, la frustration envieuse pointer, ce fut un choc. Mieux valait aller vers une autre passion si celle-ci capotait. Puis le métier m’a rattrapée, et tant mieux.

Révélée à 36 ans, c’est lent.

Comme une Laetitia Dosch qui est arrivée tard, avec «Jeune fille» (ndlr: nommée au César de l’espoir). Peut-être parce qu’elle s’était forgé une pensée. Le cinéma français préfère les «petites mignonnes», se prétendre plus intelligent que les filles filmées. J’avais du mal avec ce concept du réalisateur tout-puissant et de son égérie attirée par sa lumière.

Comment le cinéaste Erwan Leduc s’est-il accordé à vous?

Par le rôle déjà, je n’aurais pas pu me l’écrire mieux. Il ouvrait une énergie que je n’avais auparavant trouvée qu’au théâtre. La Juliette anguleuse de «Perdrix» n’est pas dans la séduction, pas non plus la «petite teigneuse» stéréotypée. En plus, j’avais en face Swann Arlaud, comédien qui assume sa fragilité, ne fonctionne pas en mâle dominant hétéronormé. Il y avait matière à réussir. Nous avons pu tabler sur une complicité animale, un rapport «pas poli» constructif.

Comment définir «Perdrix»?

Loin des habituelles histoires d’amours ados, ça traite de vies amorcées, positionnées mais un peu incertaines. Avec en prime, un côté fable écolo, ces nudistes qui militent dans la forêt… Notez, certains spectateurs ne voient pas le fort engagement politique de cette histoire. Erwan Leduc a travaillé comme journaliste au Monde, pris à la gorge par le flux d’infos, la consommation d’actualité. Il voulait rompre, revenir à la simplicité du contact à l’autre.

Autre bizarrerie du paysage, ces soldats qui rejouent la Seconde Guerre mondiale.

Nous avions d’authentiques amateurs. Et quand je les provoque en leur demandant si leurs armes ont déjà tué, je marchais sur des œufs! Mais ça leur semblait important de montrer cette réalité aux enfants.

Comment fonctionnez-vous désormais?

Je suis tellement reconnaissante de pouvoir exercer ce métier que je refuse de le faire à tout prix. Il y a de l’orgueil là-dedans. Mais après avoir fait tous mes cours, le Conservatoire, premiers rôles de théâtre, essais de cinéma… tous ces efforts! Mon agent me disait que j’effrayais les metteurs en scène. Allons! J’étais polie, propre sur moi, sans arrogance intellectuelle. Même si j’avoue que je ne me mettais pas «en dessous». Et puis, je ne flirte jamais en laissant croire qu’une relation au-delà du travail est possible, tout ça.

Le syndrome #MeToo.

Et oui. A mon sens, le vrai débat n’a pas encore eu lieu. Ce métier provoque le fantasme et Harvey Weinstein jouait de ça. Mais la question de la séduction est large. Moi, j’évite cette frontalité triviale. Comme les expédients alimentaires d’ailleurs.

Paradoxalement, c’est ainsi que vous avez débuté.

J’ai appris autant à faire les filles de vestiaire au Conservatoire que dans les cours. Le comble de ces petits métiers, c’était les castings pourris pour la pub, un par semaine, les pires. Vous vous retrouvez avec vingt nanas sublimes, des gens qui vous parlent à moitié bien. Un rodage d’enfer! Mais après ça, il était hors de question de continuer le n’importe quoi.

C’est-à-dire?

J’aurais pu prendre des engagements très confortables, au théâtre par exemple. Mais je n’arrive pas à aller pointer, j’ai besoin de croire, d’estimer humainement un projet. Je veux déposer quelque chose de moi dans un rôle.