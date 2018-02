Mark Hamill va coprésenter les Oscars

Mark Hamill - alias Luke Skywalker dans la mythique saga «Star Wars» - va coprésenter la cérémonie des Oscars le 4 mars, quatre jours avant de recevoir son étoile sur le mythique Walk of Fame du Hollywood Boulevard de Los Angeles.

L'Académie des arts et sciences du cinéma, qui remet les prestigieuses statuettes dorées, a annoncé que Mark Hamill et neuf autres célébrités, parmi lesquelles Oscar Isaac, également à l'affiche du dernier «Star Wars», remettront les récompenses tant attendues.

Comme souvent, c'est par une blague sur Twitter qu'a réagi l'acteur de 66 ans: «Note à moi-même: 1) Parler suffisamment vite pour que l'orchestre n'essaie pas de me couper la parole 2) Ne pas faire de blagues R2-Me Too 3) Ne pas dire La La Land après avoir ouvert une enveloppe».

Note to self: 1) Talk fast enough so the orchestra doesn't try to play me off.

2) No "R2-Me Too" jokes.

3) After opening the envelope, don't say "La La Land"#Oscars2018

; https://t.co/8bK7LRB5ca