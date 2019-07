Marilou Berry, réalisatrice et actrice d’une comédie d’horreur qui dézingue

1. Est-ce plus drôle de jouer la monstresse?

Très jouissif! Rentrer dans le hors norme comme cette cheffe de gang, avec des accents fantastiques ironiques, façon S.-F. cartoon des années 70. J’y ajoute mon goût des films d’aventures, «Maman, j’ai raté l’avion», «Indiana Jones», «Les Gremlins», etc. J’ai grandi avec «E.T.», je me sens le Spielberg du pauvre! Le cinéma, c’est continuer à jouer comme les enfants, sans limite.

2. Jusqu’à la Castafiore rentre-dedans?

J’aime le burlesque mais je voulais rester cadrée sur une comédie familiale, ne pas aller jusqu’au fantastique à la Quentin Dupieux (ndlr: «Le daim»). Provoquer des sursauts de rire, peur, émotion.

3. Quel film conseiller à un enfant?

«Peau d’Âne», de Jacques Demy, très accessible en fait. Et surtout, «Big», mon film préféré, avec Tom Hanks, génial! Tous les gamins à un moment rêvent d’être grands. Je comprends ce sentiment d’être à côté. D’ailleurs, à 95%, nous avons tous l’impression d’être largués parfois. Et moi, j’aime les gens du vrai quotidien, les gros, les vieux, cet ado décalé, ce petit garçon à qui on ôte son doudou etc. Tous se demandent s’ils sont normaux. Et on leur balance: «la vie est injuste, c’est comme ça». En tant que «fille de» (ndlr: Josiane Balasko), que femme aussi, je me suis posé la question de suivre la norme. J’y réponds par des films.

4. D’où vient l’allusion à Mike Horn?

Je suis totale fan de ses émissions télé. Ce mec me fascine, qui a voué sa vie à l’exploration. Et puis, il y avait un tel fossé avec l’acteur Thomas VDB, quasi incapable de faire le tour de son jardin, que lui donner Mike Horn comme modèle, c’était idéal.

5. Qu’apporte la mise en scène à l’actrice?

C’est si complémentaire de pouvoir orchestrer les rôles, créer les décors, casser les styles, ça me semble logique. Ma mère ou Gérard Jugnot, leurs meilleurs personnages, ils se les sont écrits.