«Les Misérables» face à «Parasite» et Almodovar

Le film «Les Misérables» du réalisateur français Ladj Ly va trouver sur son chemin le long-métrage sud-coréen «Parasite» et la dernière réalisation de l'Espagnol Pedro Almodovar dans la dernière ligne droite pour les nominations aux Oscars dans la catégorie du meilleur film international, dont la sélection a été annoncée lundi.

Parmi les dix oeuvres dévoilées par l'Académie des arts et sciences du cinéma, qui remet les prestigieuses récompenses cinématographiques, cinq seront finalement retenues dans la liste des nominations le 13 janvier.

Le film français «Les Misérables», prix du jury du festival de Cannes, raconte l'histoire d'une bavure policière dans une cité sensible de Seine-Saint-Denis, à travers le destin d'un policier qui débarque en plein été à la brigade anti-criminalité.

«C'est un film qui est universel»

L'action a beau se dérouler à Montfermeil, près de Paris - comme une partie des «Misérables» de Victor Hugo -, «c'est un film qui est universel», déclarait en septembre à l'AFP son réalisateur Ladj Ly lors d'un festival de Los Angeles dédié au cinéma français. Il trouvera sur son chemin un autre primé de Cannes, «Parasite». Palme d'or au festival cette année, la comédie sombre du réalisateur Bong Joon-Ho est considérée comme l'un des favoris pour les Oscars et a déjà à son actif trois nominations pour les Golden Globes, dont meilleur réalisateur et meilleur scénario.

Drame familial mâtiné de thriller sur fond d'inégalités sociales, «Parasite» raconte l'histoire d'une famille de chômeurs dont la vie va changer le jour où leur fils devient professeur d'anglais pour une famille bourgeoise. L'arrivée de ces «parasites» va marquer le début d'un engrenage incontrôlable.

Autre film francophone récompensé à Cannes par le Grand prix, «Atlantique», de la réalisatrice Mati Diop, a de bonnes chances de défendre les couleurs du Sénégal aux Oscars. Conte aux tonalités fantastiques, ce long-métrage suit l'histoire tragique d'ouvriers d'une banlieue de Dakar qui décident de tenter leur chance en Europe en prenant la mer.

Souvenirs de jeunesse

L'Espagne est représentée par le vétéran Pedro Almodovar et son film «Douleur et gloire», un récit semi-autobiographique autour d'un réalisateur vieillissant qui passe en revue ses souvenirs de jeunesse, avec Antonio Banderas et Penelope Cruz, deux de ses acteurs fétiches.

Les autres candidats présents dans la «shortlist» viennent de République tchèque, d'Estonie, de Hongrie, de Macédoine du Nord, de Pologne et de Russie. La 92e cérémonie des Oscars se tiendra à Los Angeles le 9 février prochain. (afp/nxp)