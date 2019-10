Les Gaulois en panoramique

Alors «Calife de la bande dessinée», en 1968, prêt à risquer des plumes dans l’entreprise, René Goscinny s’imagine en Disney français. Ses potes le surnomment d’ailleurs «Walt Goscinny». L’an dernier, Frédéric Bonnaud, patron de la Cinémathèque française, démontrait en une expo magistrale cette passion fusionnelle. Dans les braies d’Astérix et Obélix se détecte ainsi une forte fibre «slapstick», un burlesque à la Laurel et Hardy. Sous les sabots de Jolly Jumper vibrent des paysages minéraux, l’héroïsme tranquille des westerns de John Ford. Les décors regorgent du carton-pâte des films de péplum, citent les classiques du septième art, griffent ses monstres sacrés. Chaque album de ce cinéphile revendiqué peut se savourer comme un story-board. «Il porte l’empreinte et le regret du film qu’il aurait pu devenir.»

Quand Goscinny passe à l’acte, lui, qui a grandi dans les paysages en cinémascope de l’Amérique du Sud, teste l’animation française à ses balbutiements. Avec son complice en calembours Pierre Tchernia, il réalise «Astérix et Cléopâtre», passe à Lucky Luke avec «Daisy Town» (1971), revient en Gaule avec «Les 12 travaux d’Astérix» (1976), signe «La ballade des Dalton» (1978). De quoi créer les studios Idéfix. Sa mort en novembre 1977 brise cet élan. La profession le salue le printemps suivant d’un César posthume.

Cliquez ici pour agrandir

S’il a pu s’avouer déçu des premiers pas mécaniques de ses irréductibles Gaulois sur grand écran, l’héritage se perpétue en BD et adaptations animées avec plus ou moins de bonheur. Au début du siècle, des cinéastes s’en emparent en prise de vue réelle. Et pour cause: «Je crois, professait René Goscinny, qu’il faut écrire pour la bande dessinée comme il faut écrire pour le cinéma.» En effet, zoom, travelling, etc. rythment un découpage tangible, les onomatopées claquent en bande-son. Ce que le réalisateur Alain Chabat, aficionado de l’œuvre, traduira dans le formidable «Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre» en 2002: «Adapter un album de Goscinny est un travail de feignant, il n’y a presque rien à faire.»

L’ex des Nuls réussit là où trois ans plus tôt, Claude Zidi, pourtant spécialiste de comédie, avait échoué avec les mêmes Christian Clavier et Gérard Depardieu dans les rôles-titres. Pari gagné par le paradoxe même d’une adaptation qui ne repose pas tant sur les vannes langagières chères à Goscinny, que sur des cohortes de seconds rôles nonsensiques. Jamel Debbouze mène le bal sur son âne, Monica Bellucci gonfle le poitrail comme la Taylor de Mankiewicz dans la tunique de Cléo, le palais brinquebale et c’est un triomphe. Les producteurs en reniflent la potion magique millionnaire, tentent d’exporter la formule aux Jeux olympiques, aventure soldée en accident industriel. Fin 2017, les éditions Albert René annonçaient la mise en chantier d’«Astérix en Chine», pour une sortie en 2020. Rien n’a bougé depuis mais… à suivre.