Leïla Bekhti, star mixte

À Bagnolet, Sofia, avocate d’origine beur, et Paul, musicien tendance vieux punk, mènent la douce existence du couple bobo, entre jardinage bio et bonnes œuvres sociales. Jusqu’au jour où leur fils bloque sur l’école publique, charrié par ses camarades qui le jugent trop «blanc bourge». Malgré les apparences, dans «La lutte des classes», le réalisateur Michel Leclerc zappe les clichés pour embrasser les contradictions de la vie moderne. Pour cimenter ce propos, il trouve en Leïla Bekhti et Édouard Baer une osmose qui fait couple. «J’ai adoré ce tournage sans filtre, surenchérit l’actrice. Ne pas avoir à mimer la tendresse, ça gagne du temps, déblaie le terrain.» Forcer le naturel, la comédienne ne connaît pas. «Vingt minutes de retard, je suis impardonnable, je suis allée chercher mon fils à la garderie.» Qu’elle papote sur les 26 kilos perdus depuis la naissance de celui-ci, en été 2017, ou des mérites de pouvoir s’engueuler joyeusement avec un partenaire complice, l’actrice dégage la même spontanéité qu’à ses débuts. Quand déjà, elle se fâchait avec la ponctualité, pour cause de baby-sitting avec son neveu.

«Mon enfant n’est pas le labo de mes idées politiques», dit Édouard Baer. Et vous? Oh, je me méfie beaucoup d’affirmer publiquement une position là-dessus. C’est si propre à être mal interprété. Je ne prendrai jamais le risque de formuler en l’air des théories sur l’éducation. C’est justement trop important. L’école reste l’endroit crucial où les différences peuvent se côtoyer, où la mixité se vit en direct. C’est là que chacun apprend à rencontrer l’autre, différent de soi. Avec toutes sortes de nuances. Comme la scène où je vais espionner la cour d’école, et dans l’affolement, j’ai l’impression, à tort, que mon gamin est tabassé par ses camarades. Cette confusion, je l’ai déjà vue chez des parents qui croient au drame alors que les enfants sont déjà passés à autre chose.

«La lutte des classes» montre aussi ce dilemme. Jusqu’où choisir pour ses enfants? Et comment faire autrement? Je comprends cette mère, son côté louve protectrice qui préfère conseiller de faire le dos rond plutôt que de jouer au rebelle qui prend des coups, comme le conseille le père. Là encore, il n’y a pas de solution absolue.

Chaque parent ne veut-il pas le meilleur pour son enfant? J’avoue que pour le moment, je me refuse catégoriquement à projeter l’avenir de mon fils. Je jouis de l’instant, je ne suis pas encore à devoir choisir. D’un autre côté, il ne faut pas se mentir, ça va arriver. Et j’ai aimé que le film reste ce vaste champ de contradictions, sans prise d’otage ou morale imposée. Non pas que le réalisateur Michel Leclerc n’ait pas de position ou de ligne à défendre.

Vous avez grandi à l’école publique. S’est-elle dégradée? Je ne peux pas généraliser, ça ne se compare pas. J’ai le souvenir d’une enfance sécurisée, libre. J’ai pu choisir, prendre l’option théâtre pour chahuter avec les copines. À Montrouge, ma meilleure amie venait d’un milieu aisé, alors que ma famille était modeste. D’autres avaient des parents au chômage. Ça brassait, quoi.

Il y a quinze ans, vous refusiez déjà d’être «l’Arabe de service». Comme votre personnage, qui doit encore se battre. Je n’ai pas attendu de faire du cinéma pour prendre conscience de ces préjugés enracinés. C’est sûr, dans mes choix d’actrice, j’ai toujours fait attention à ne pas être un alibi. Et j’avoue, je commence seulement à découvrir le plaisir de jouer à être d’autres filles que moi. Avec le temps, il me semble que je suis d’ailleurs toujours plus curieuse, j’ai moins peur d’expériences qui, a priori, ne sont pas faites pour moi. Car c’est aussi là, dans les films désormais, que je peux défendre mes idées et les exprimer avec cohérence. Bien plus que sur un plateau de télé.

Quel bilan tirez-vous, dix ans après votre premier César? J’ai toujours l’impression que tout peut s’arrêter. Cela me semble même essentiel de garder cette sensation, dans ma vie privée aussi. Je crois à ma chance, mais je ne tiens rien pour acquis, ça me tétanise encore.

Ni star ni ermite, comment avez-vous trouvé votre place? J’essaie de rester normale. Je ne voudrais pas arrêter de vivre à cause de ce métier. Parce qu’il peut s’arrêter demain. Parce que c’est avec ma famille, mes amis, que je trouve les émotions qui m’inspirent. Je reste proche des miens, je n’ai pas envie que ça change. Si j’étais coupée du réel, je n’aurais plus rien à jouer.

Vous achevez «Chanson douce» sur une nounou infanticide. Vos impressions? Paradoxalement, je n’avais pas peur de jouer la mère qui emploie cette nounou meurtrière. Une fois que j’ai fini ma journée de travail, je ne rentre pas à la maison avec mes rôles, j’arrive à mettre de côté l’énorme intensité du plateau, ce partage inouï qui dure quelques semaines et puis, tout à coup, c’est fini. Comme un formidable secret qui reste.

Un secret que comprend votre compagnon, l’acteur Tahar Rahim? C’est sûr que les deux, nous savons tous les ratés qu’il y a parfois derrière une scène réussie, nous n’avons pas besoin de nous expliquer. Mais à dire vrai… Tahar, il ne ferait pas du cinéma que je l’aimerais pareil!

Comédie

(Fr., 8/10, 103’) ***

(TDG)