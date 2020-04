Le streaming va-t-il remplacer le cinéma?

Cinémas fermés, tournages reportés, festivals de films annulés: pourtant jamais autant de films n'ont été visionnés qu'en ce début de printemps. Un secteur en sort gagnant, celui du streaming.

Plusieurs milliers d'employés dans les cinémas ou sur les plateaux de tournage se sont retrouvés du jour au lendemain à l'arrêt. «On ignore jusqu'où notre travail sera impacté par cette crise», relève Barbara Miller, présidente de l'association suisse des scénaristes et réalisateurs de films.

Mais celle-ci aura eu au moins un point positif: l'industrie cinématographique a rarement été aussi unie. Là où il est souvent difficile de concilier les intérêts de la Suisse alémanique et de la Suisse romande, des réalisateurs de documentaires et de longs métrages ou du grand public et des aficionados, tout le monde cette fois tire à la même corde. Parce que personne ne sait combien de temps les cinémas pourront tenir le choc.

L'Office fédéral de la culture «a débloqué 2,6 millions de francs en très peu de temps», a rappelé Ivo Kummer, chef de la section du cinéma. Plusieurs sociétés ont pu profiter des prêts sans intérêt de la Confédération et la majorité des employés de ce secteur sont au chômage partiel.

Les petits cinémas touchés

Reste que 2020 laissera des traces profondes dans l'industrie du 7e art. Les petits cinémas et les producteurs de films suisses risquent d'être particulièrement touchés. Pour Ivo Kummer, il est clair que les salles de cinéma doivent pouvoir compter sur des blockbusters pour survivre à cette année.

L?unité se fissure cependant quand on évoque la réouverture. Edouard Stöckli, qui exploite des cinémas multiplexes en Suisse avec le groupe Arena, craint que les salles, en tout cas en Suisse romande et au Tessin, n'ouvrent pas avant septembre.

Frank Braun, qui programme du cinéma d'art et d'essai à Zurich et Lucerne, espère elle une ouverture plus tardive, quand tous les sièges pourront être occupés. René Gerber de Procinema en revanche n'exclut pas une réouverture fin juin ou début juillet, en appliquant les principes de distanciation et d'hygiène.

L'incertitude qui règne est également exténuante pour les réalisateurs. Car les tournages doivent être planifiés très en avance: des dizaines d'entre eux ont dû être interrompus ou annulés.

Hésitation sur l'avenir

Malgré les portes closes des salles obscures, la consommation de films atteint actuellement des records avec plus de la moitié de la planète confinée. Le leader du streaming Netflix enregistre la plus forte croissance de son histoire avec 16 millions d'abonnés en plus pour arriver à un total de 183 millions.

Disney Plus, qui vient d'être lancé, compte déjà 50 millions d'abonnés. Et les portails suisses comme cinefile.ch, filmingo.ch, ou lekino.ch connaissent également une croissance rapide.

Andreas Furler, fondateur et directeur général du portail Cinefile, est plutôt positif. «Nous avons cinq fois plus de visionnements fin avril que pour toute l'année 2019», dit-il, «et nous sommes convaincus que le streaming restera important à l'avenir.»

Le film «Mare» d'Andrea Staka, qui à peine sorti en salle a été victime du lockdown, est très demandé, a poursuivi le responsable de Cinefile. D'autres films suisses qui auraient aussi dû sortir sont maintenant vus en streaming. «Mais ce boom signifie beaucoup moins de revenus», souligne Barbara Miller. Le prix en ligne varie de quelques francs au prix d'un billet de cinéma normal, même si le film peut être visionné par un nombre illimité de personnes.

Incontournable streaming

«Le virage numérique façonne l'avenir», déclare Ivo Kummer avec conviction. «Le streaming est devenu une partie de notre réalité, mais ne peut jamais remplacer le cinéma», pondère Edna Epelbaum. Les cinéphiles retourneront-ils au cinéma après la crise du coronavirus ou resteront-ils ensorcellés par le streaming? Les opinions divergent.

«Je me demande si les gens achèteront à nouveau un billet de cinéma», s'inquiète Edouard Stöckli. «Le public oscille déjà depuis longtemps entre le cinéma et le streaming», rétorque Andreas Furler, «il a maintenant réalisé que le streaming, ce n'est pas seulement Netflix.» Mais pour les blockbusters comme pour les sorties plus confidentielles, l'espoir subsite que le cinéma reste indispensable comme un lieu de rencontre et d'échange. (ats/nxp)