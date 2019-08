Le comédien Michel Aumont n'est plus

Le comédien Michel Aumont, sociétaire honoraire de la Comédie-Française qui a également excellé dans des seconds rôles au cinéma, est décédé mercredi à l'âge de 82 ans, a annoncé sa famille jeudi à l'AFP.

L'acteur, qui a incarné à merveille pendant 20 ans le rôle de Harpagon au sein de la «maison de Molière», a joué également dans des films de Bertrand Tavernier («Des enfants gâtés», 1977) et de Claude Lelouch («Edith et Marcel», 1983) ou plus récemment dans «Palais Royal» (2005) de Valérie Lemercier.

(YouTube) (afp/nxp)