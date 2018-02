Le Prix de Soleure va au Lausannois Karim Sayad

«Une oeuvre d’art totale», «un film extraordinaire», «une expérience de la joie et de l’accomplissement». Après L’ordre divin de Petra Volpe l’an dernier, c’est le premier long-métrage réalisé par le documentariste Karim Sayad (33 ans) qui a littéralement conquis le jury du Prix de Soleure 2018, la principale distinction - dotée de 60 000 frs – annoncée à 18h jeudi pour la dixième fois lors des Journées cinématographiques. Dans leur laudatio les réalisateurs Xavier Koller et Pascale Kramer ainsi que l’activiste politique Flavia Kleiner ont résumé leur choix avec une formule venue du coeur: «We simply love the movie!» (Nous aimons tout simplement le film).

Une déclaration d’amour qui touche le Lausannois primé pour son documentaire, un premier long-métrage réalisé après un court déjà très remarqué en 2016 à Locarno et dans d’autres festivals, Babor Casanova. «Avec mon équipe, nous avions l’ambition de nous approcher de l’esthétique de la fiction. Cette récompense salue ce travail.» Et le fils d’un père algérien et d’une mère suisse d’ajouter: «L’histoire se passe en Algérie, mais c’est un film bien Suisse. Si je n’avais pas grandi à Lausanne, je n’aurais pas eu le recul nécessaire – et bien entendu les moyens financiers – pour raconter ces parcours.» Karim Sayad est venu à la réalisation sur le tard, après un Master en Relations internationales à l'Université de Genève.

– produit à hauteur de 400 000 francs –met en parallèle le destin d’Habib, un jeune qui espère faire de son bélier un champion de combat pour sortir de la galère, et celui de Samir, un quadra écorché qui fait commerce de moutons à la veille de l’Aïd. L’un a connu la guerre civile, l’autre pas. Deux générations se rencontrent, pendant que le sort du mouton d’Habib se dessine.

Pour l’heure, aucune date de sortie sur les écrans n’a été annoncée.

A Soleure, cette année, le public a, quant à lui, primé Bernard Weber, réalisateur de Der Klang der Stimme. (TDG)