«La forme de l'eau» est encore récompensé

Le Mexicain Guillermo del Toro a reçu samedi soir à Los Angeles le principal prix du syndicat des réalisateurs (DGA) pour son film «La forme de l'eau», qui sera le grand favori de la 90e cérémonie des Oscars avec 13 nominations.

Ce conte, souvent drôle, met en scène une romance entre l'héroïne, une employée de nettoyage dans un laboratoire gouvernemental secret, et un reptile. Le film a déjà reçu le principal prix du syndicat des producteurs d'Hollywood (PGA), ce qui constitue avec celui des réalisateurs (DGA) de bons indicateurs pour le futur lauréat de l'Oscar du meilleur film.

Parmi les 14 derniers lauréats de la plus prestigieuse des récompenses décernées par la profession à Hollywood, 13 avaient reçu le prix des réalisateurs.

Golden Globe

«La forme de l'eau» est notamment sélectionné dans les catégories meilleure actrice (Sally Hawkins), meilleurs seconds rôles (Richard Jenkins, Octavia Spencer), direction de la photographie, scénario, réalisation, et pour la bande-originale composée par le Français Alexandre Desplat. Le film a déjà remporté en janvier le Golden Globe du meilleur réalisateur.

Pour les Oscars, «La forme de l'eau» sera notamment en compétition avec «Dunkerque», drame sur la Seconde guerre mondiale de Christopher Nolan (8 nominations) et avec «3 Billboards, Les panneaux de la vengeance» de Martin McDonagh (7).

