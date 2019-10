La belle et la bête politique

De «L’exercice de l’État», de Pierre Schoeller, à «Quai d’Orsay», de Bertrand Tavernier, quelques films récents ont épinglé les travers de la France politicienne contemporaine. Dans «Alice et le maire», le réalisateur Nicolas Pariser (image ci-contre), 45 ans, se pique de rendre un peu d’humanité à cette machine de guerre médiatique. Ou quand le maire de Lyon, après trente ans sur le terrain, se déclare vide d’idées et se voit adjoindre une jeune philosophe pour lui remettre la tête à l’endroit. Morceau de bravoure où s’éclatent en silence Fabrice Luchini et Anaïs Demoustier.

La classe politique française est qualifiée d’inculte. Vrai?

Je voulais montrer le milieu politique sans hostilité ni optimisme excessifs, sans caricature exacerbée. Mais j’ai été frappé par son imperméabilité à la culture. À l’instinct, mon maire sait pourtant que la pensée nourrit l’homme depuis plus de 2000 ans. Même s’il en est déconnecté.

Le phénomène est-il récent?

À ce point d’ignorance, c’est inédit. Jadis, les politiques arrivaient avec une éducation traditionnelle qui passait par un minimum de connaissances classiques. La qualité d’un homme d’État, de Gaulle ou Churchill, n’a jamais été d’ordre intellectuel. En revanche, à l’image du présent perpétuel qui gère notre société, il n’y a plus d’effet cumulatif du temps, de cohérence idéologique. Rien que des urgences, des petites phrases à balancer, des moments hachés.

Vous venez du documentaire, pourquoi la fiction?

Enfant, très jeune adulte du moins, j’ai préféré la fréquentation des cinéphiles ou des lettreux à celle des militants politiques. Par exemple, j’adore Balzac pour sa description de la faune au pouvoir. Au fond, si 4 de mes 5 courts et longs métrages baignent là-dedans, c’est un hasard. Ma vocation première reste le cinéma.

Où mettez-vous le curseur entre la réalité et la fiction?

Comment dire… Je me suis un tout petit peu inspiré de Bertrand Delanoë à l’époque où il exerçait à la mairie de Paris. Ou du moins du fonctionnement de l’institution à cette époque. Mais à la base, je ne cherchais pas à tourner un film à clés. Je n’ai pas d’ambition documentaire ou parodique, mais un souci de plausibilité.

Ces courtisans stratèges ont-ils fini par décerveler le héros?

Trop souvent, on oublie combien l’emploi du temps, dans notre vie comme dans celle du chef d’une grosse ville, conditionne les neurones. Ce maire, tendu entre les réunions, discours et autres déplacements, s’est réduit à n’être que l’interprète de son équipe. Il n’a plus le loisir de la réflexion et quand il s’arrête au bord de ce mouvement perpétuel, il tombe dans un gouffre. Le phénomène des réseaux sociaux et autres outils en ligne n’a fait qu’amplifier cette situation. De nos jours, tout occupé à communiquer, quand un politicien pourrait-il se permettre de lire un livre, ruminer une idée, méditer même?

D’où vient le patronyme du maire, Paul Théraneau?

Ni tyran, ni T. rex… c’est l’anagramme de Rathenau, ministre sous la république de Weimar dans les années 20, qui apparaît dans «L’homme sans qualité», de Robert Musil. Alice devait s’appeler Claire pour sa transparence, mais ça sonnait mal.

L’amour livresque transpire partout. Pourquoi ne pas écrire, plutôt que filmer?

Parce que je suis mauvais écrivain, même si la littérature occupe ma vie. Si je devais choisir un pays, ce serait celui-là, la littérature, cet endroit intime qui me lie à la vie. Alors si j’en mets partout, c’était déjà par réflexe. Et aussi pour souligner en contrepoint constant de l’économie du film, que dans cette mairie, au départ, il n’y a pas un seul livre, pas une seule bibliothèque. Vous n’y trouvez que les services de presse envoyés automatiquement aux ministères. Et les fiches volantes de microdossiers que les conseillers écrivent pour les politiciens afin de sauver leur pensée.

Vous concluez avec Melville, «Je préférerais ne pas»…

Toujours le réflexe de la littérature qui peut épauler chaque moment de l’existence. Notez, je cite aussi Jean-Jacques Rousseau et «Les rêveries du promeneur solitaire». J’ai toujours eu l’impression que les films, les romans, ont toujours précédé ma vie.