«L’enfermement entre quatre murs, je connais ça hélas très bien»

Alors que notre espace de loisirs est désormais limité aux quatre murs de notre logement, les nouvelles séries Netflix sont sous le feu des projecteurs. Par le plus grand des hasards, l’une des séries les plus passionnantes jamais diffusées sur le service de streaming traite de cloisonnement: «Unorthodox», basée sur le roman autobiographique éponyme de Deborah Feldman et publié pour la première fois en 2012, sous-titré «Comment j’ai fait scandale en rejetant mes origines hassidiques».

L’auteure y décrit son enfance et son adolescence au sein de la communauté juive hassidique ultraorthodoxe de Satmar, dans le quartier new-yorkais de Williamsburg, et raconte comment elle est parvenue à sortir de cet environnement fait d’obligations, de règles et de conventions séculaires. A la fin du livre, Deborah Feldman s’envole pour Berlin. C’est là que commence l’adaptation Netflix coécrite par Alexa Karolinski et Anna Winger, qui ont choisi de s’éloigner de l’histoire de Deborah Feldman tout en créant et réalisant Unorthodox en collaboration avec elle. La série a été tournée en grande partie en yiddish avec de nombreux acteurs juifs.

Qu’est-ce que ça fait de voir soudainement sa vie devenir la source d’inspiration d’une série Netflix?

Je pense qu’en lisant le livre puis en regardant la série, on se rend rapidement compte qu’il s’agit d’une adaptation plus que d’une reproduction. Je préfère cela à bien des égards, parce qu’il peut bien sûr être très difficile de revivre son histoire à l’identique. C’est aussi pour cette raison que j’ai longtemps résisté. Quand le livre a été publié aux Etats-Unis, j’ai reçu plusieurs propositions d’Hollywood, mais toujours avec des producteurs masculins, qui avaient leurs propres intérêts. Ça ne me convenait pas. Les gens voulaient toujours en faire quelque chose d’énorme. Je n’arrivais pas à m’imaginer voir ma vie racontée sur une gigantesque scène.

Et pourquoi avez-vous finalement changé d’avis?

Quand le livre est paru en Allemagne, la troupe du Schauspiel Hannover l’a mis en scène au Cumberland, un tout petit théâtre. La metteuse en scène a créé une pièce incroyablement moderne, intime et sensible. J’ai été très surprise. La metteuse en scène était parvenue à rester très proche du texte tout en créant quelque chose de magique, de presque surnaturel. Cela m’a confortée dans mon idée : si «Unorthodox» devait un jour devenir un projet de film, ce devrait être à un niveau permettant une grande intimité et une grande sensibilité. C’est à ce moment-là que nous avons commencé à travailler sur le projet de Netflix. J’étais déjà amie avec Alexa et Anna, et je savais que ça ne pourrait fonctionner qu’avec ces deux femmes. Nous en avons discuté, encore et encore, pendant des années. Nous avons alors établi que l’histoire devait clairement s’éloigner du livre. Pour qu’elle puisse exister par elle-même, et que je puisse conserver ma vie privée. Mais aussi parce qu’il y a désormais de plus en plus de «sortants» (ndlr: personnes quittant les communautés religieuses). Lorsque j’ai quitté ma communauté, nous étions presque 50, 60 sortants. Aujourd’hui, nous sommes des milliers. Nous voulions créer quelque chose qui puisse également être un récit culturel dans lequel beaucoup pourraient se retrouver.

A-t-il été difficile, malgré tout, de laisser tomber votre propre histoire?

Non, c’était vraiment mieux ainsi. Je suis vraiment très satisfaite de la manière dont elles ont réinterprété mon histoire. Les flash-back sont très proches du livre, et tout ce qui se déroule dans le présent est différent dans les détails mais reste fidèle dans la thématique. J’ai vécu exactement les mêmes phénomènes, conflits, craintes.

Dans votre histoire, l’écriture et la littérature jouent un rôle essentiel et constituent votre manière à vous de vous libérer. Dans la série, il s’agit plutôt de la musique...

C’est l’une des premières choses dont nous avons discuté. Le rapport à la langue et à la littérature est toujours très difficile à représenter à l’écran. Et puis, la musique aussi a joué un rôle clé dans ma vie. Moi aussi, quand j’étais adolescente, j’ai caché une reproduction de clavier de piano dans ma chambre. Mais je l’ai très vite compris : je ne serai jamais pianiste. Malgré tout l’amour que je peux porter à la musique ! Cela me vient de ma grand-mère, qui écoutait toujours les vieilles chansons de son pays natal à la maison. Elle aimait chanter, tout comme moi. Mais c’était impossible. Ensuite, à l’université, mon professeur a également souhaité que je joue le rôle principal d’une pièce de théâtre. Cela m’aurait demandé 40 heures de travail supplémentaire, entre l’apprentissage des textes et les répétitions. En tant que mère célibataire d’un enfant en bas âge, c’était tout bonnement impossible. J’ai renoncé à ce rêve – comme à tant d’autres rêves artistiques, parce qu’ils n’étaient pas adaptés à mon mode de vie.

Esty n’est malgré tout pas épargnée par la critique au long de son parcours. Sa nouvelle amie Yael, originaire d’Israël, la ramène notamment à la réalité avec une grande violence…

Cette confrontation avec Yael, qui connaît elle-même très bien la communauté dont elle est issue et lui dit sans détour «Désolée, mais tu n’as aucun avenir!», je l’ai vécue aussi. C’est important que les gens voient cela. Et aussi, qu’Esty continue malgré tout d’essayer. On ne sait absolument pas ce qu’il va se passer, mais au final, on se dit : elle va y arriver, coûte que coûte.

Cela pourrait donner matière à une prolongation de la série…

Oui, qui sait. En ce moment, comme la plupart des gens sont confinés à cause de la crise du coronavirus, beaucoup regardent Netflix. Mais je dois aussi dire que ce qu’il se passe à l’heure actuelle n’est pas simple pour moi. Je viens d’un monde entièrement façonné par la pensée apocalyptique. Tout cela me revient en ce moment – «It comes back home», comme on le dit si joliment. C’est un peu inquiétant pour moi. L’enfermement entre quatre murs, je connais ça malheureusement très bien.

Lorsque votre livre a été publié, il a fait l’objet de critiques très dures, et pas uniquement de la part de communautés ultraorthodoxes ou hassidiques. Quel sera l’accueil réservé à la série, selon vous?

C’est également pour cette raison que je trouve l’opposition entre Yael, la laïque d’Israël, et Esty extrêmement importante. Ce sont des conflits auxquels j’ai moi-même été confrontée. Cette incompréhension, mais aussi ces préjugés incroyables que pouvaient avoir les autres Juifs à mon encontre. C’est un sujet très présent en Israël. D’après le concept d’habitus de Bourdieu, nous classons les gens en fonction de leurs goûts, de leur allure, de leur manière de s’exprimer, de s’habiller, et d’une multitude d’autres marqueurs socio-économiques. Dans le monde juif, c’est la même chose, sauf que cette classification n’est pas basée sur des marqueurs socio-économiques, car la hiérarchie des classes suit la hiérarchie religieuse. Les sortants sont immédiatement reconnus. Et quand je vais en Israël, c’est exactement la même chose. C’est très dur, parce que dans le monde juif, nous faisons l’objet de nombreux préjugés. Nous sommes considérés comme l’équivalent des «White Trash» aux Etats-Unis, des jeunes sans éducation, ignorants, livrés à eux-mêmes. En tant que sortant, c’est justement dans le monde juif que l’on se sent parfois le plus mal à l’aise.

D’où viennent ces préjugés d’après vous?

Dans la réalité, ce sont généralement les gens qui ne partagent pas la même culture que vous qui vous soutiennent le plus. Cela se vérifie dans la série: à part Yael, personne ne sait d’où vient Esty, et tous lui ouvrent les bras. Seule Yael est partagée : elle veut lui apporter son aide, mais ne parvient pas à se libérer de ses préjugés. Le monde juif doit se confronter à ces histoires. Il doit se rendre compte qu’il ne veut tout simplement pas entendre ces histoires, qu’il préférerait que nous restions là d’où nous venons – pour ne pas être obligé de reconnaître que nous existons. Cela doit être dit.

C’est assez curieux vu de l’extérieur : vous quittez votre communauté ultraorthodoxe pour aller… à Berlin, capitale d’un pays que beaucoup considèrent encore comme le «pays des bourreaux».

En fait, je n’ai jamais entendu cette formulation autre part que dans la bouche d’Allemands. Cela en dit bien plus sur la perception que les Allemands ont d’eux-mêmes que sur toute vision extérieure. Cela reste toujours ancré en eux. Ils restent accrochés au passé, exactement comme Esty et Moishe lorsqu’ils abordent ce sujet sur l’aire de jeux. Ce qu’Esty tente de faire comprendre à Moishe, parce qu’elle l’a elle-même compris petit à petit, c’est : «Oui, le passé sera toujours là. On ne pourra jamais s’en débarrasser. Mais le présent est là, lui aussi.» Et ce présent est encore plus important et présent. Ce n’est absolument pas un manque de respect pour le passé.

L’antisémitisme est malgré tout un problème en Allemagne…

Je n’ai jamais eu l’impression que l’Allemagne aurait un problème d’antisémitisme plus important que d’autres pays. J’ai connu l’antisémitisme partout où je suis allée. Mais à Berlin, toute personne différente, quelle que soit la forme de cette différence, peut se sentir parfaitement chez elle. Autour de moi, ce n’est heureusement pas un problème. Aux Etats-Unis, c’était beaucoup plus fréquent. En Allemagne, ce n’est absolument pas un sujet tabou, les gens en parlent ouvertement, ce qui est une très bonne chose.