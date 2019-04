L’Ours d’or 2019 sort en catimini à Genève

De Nadav Lapid, on connaissait deux longs-métrages, «Le policier» (2011) et «L’institutrice» (2014). En février dernier, le cinéaste israélien dévoilait «Synonymes» à la Berlinale. Une affiche énigmatique, superposition d’adjectifs (dans différentes langues suivant le pays concerné) sur un visage grave et intense, celui de Tom Mercier, acteur impérial et pivot central de l’histoire. Dès la première séance, quelque chose de vibratile a surgi. L’évidence d’un grand film qui pourtant n’a pas séduit les grands circuits d’exploitation (lire ci-dessous). Une écriture pleine et libre, description d’une trajectoire dont les origines resteront floues jusqu’au bout. Au cœur du film, un homme, majestueux et magnétique. Yoav. Il est Israélien, mais qu’en sait-on, au juste?

Car de son passé, presque rien ne filtrera. Et son présent commence par une image de nudité. Dans un grand appartement vide que Yoav trouve inoccupé et dans lequel il s’endort puis se douche, excité, avant de s’apercevoir qu’on lui a tout volé. L’homme est nu, frigorifié, se congèle dans une baignoire avant de trouver refuge chez un étrange jeune couple à l’étage au-dessus. Cette séquence introductive annonce que dans «Synonymes», rien ne se déroulera comme dans ces récits classiques où tout doit être expliqué, justifié, commenté, analysé, décortiqué.

Histoire d’un déracinement, d’une quête identitaire, le film se déroule dans un Paris vidé de sa substance. Notre héros y déambule dans un manteau très large, carré, et, de boulot en mission, sème les graines d’un jeu de piste où la politique n’est qu’un vaste souvenir et où les sentiments forment une manière de rêve éveillé. «Synonymes» est un film fascinant. Par sa construction et son sens de l’épure. On y emprunte le pas d’un personnage qui ne lâche rien, sinon des mots et des expressions trouvés dans un dictionnaire acheté chez Gibert. On y subit la pluie ou la peur, et on y parcourt Paris sans savoir où l’on est ni où l’on va. La magie du cinéma opère. Nadav Lapid orchestre tout cela de main de maître. Le film a obtenu l’Ours d’or au Festival de Berlin et c’est totalement mérité. Pas loin d’un chef-d’œuvre.

(TDG)