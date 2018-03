L'Oscar de McDormand brièvement volé

L'actrice Frances McDormand s'est fait brièvement voler sa récompense lors d'une fête après la cérémonie des Oscars dimanche par un homme qui l'a, a priori, attrapée sur sa table avant d'être arrêté, ont indiqué la police et des témoins lundi.

McDormand, 60 ans, a été sacrée meilleure actrice pour son rôle d'une mère qui demande justice pour sa fille violée et assassinée dans «3 Billboards, Les Panneaux de la vengeance», de Martin McDonagh.

#Oscars Best Actress winner Frances McDormand has every female nominee stand up in recognition https://t.co/gGUxhynOtY pic.twitter.com/ktnbG3effh — Variety (@Variety) 5 mars 2018

Lors du bal des Gouverneurs organisé par l'Académie des arts et sciences du cinéma, et qui suit traditionnellement la cérémonie des Oscars, «un homme a attrapé l'Oscar de Frances McDormand et s'est enfui avec», selon la journaliste du New York Times Cara Buckley, présente lors de l'incident. Elle a ajouté qu'un photographe travaillant pour le célèbre chef Wolfgang Puck a arrêté l'homme et attrapé la récompense avant que le voleur ne s'évanouisse dans la foule.

La comédienne «avait posé sa statuette et discutait» quand l'Oscar a disparu, d'après Cara Buckley, ajoutant qu'elle avait demandé à ce qu'on «laisse partir» le ravisseur.

«Nous pouvons confirmer qu'un incident est survenu au bal des Gouverneurs. Un certain Terry Bryant a été arrêté pour vol,» a indiqué une porte-parole de la police de Los Angeles (LAPD) à l'AFP. Le suspect de 47 ans avait une invitation pour la fête.

Variety affirme que sa caution est de 20'000 dollars. Le magazine de cinéma a posté une vidéo sur Facebook qui montre, selon lui, le suspect brandissant la statuette dorée et affirmant qu'il l'a gagnée «pour la musique» et plaisantant: «J'ai gagné ça ce soir. C'est à moi».

Contrairement à l'an dernier, quand le mauvais vainqueur de l'Oscar du meilleur film avait d'abord été annoncé, le reste de la soirée a été relativement calme.

Les premiers chiffres de la soirée diffusée par ABC font état d'un plancher historique d'audience aux Etats-Unis, selon les médias américains. La retransmission de presque quatre heures, animée par Jimmy Kimmel, a atteint un score moyen de 18,9 d'après le cabinet Nielsen - un chiffre qui représente le pourcentage des quelque 118,4 millions de foyers estimés qui l'ont regardée.

Le seul suspense reposait sur le prix du meilleur film: les paris oscillaient entre «3 Billboards» et «La Forme de l'eau», qui l'a finalement emporté. (afp/nxp)