Kirk Douglas, le dernier des géants

On le pensait immortel. Il avait fêté ses 100 ans le 9 décembre 2016, entouré de tous ses enfants et petits-enfants, connus ou anonymes. Kirk Douglas avait encore l’air vaillant, même s’il ne tournait plus, ayant pris sa retraite en 2008. Cette ultime apparition sous les flashs n’aura pas de suite. Trois ans plus tard, c’est à Beverly Hills qu’il s’est éteint mercredi, salué comme la dernière légende de ce Hollywood qui domine le monde depuis l’aube du septième art. Sa popularité fut planétaire, et l’avalanche de tweets balancés dans les secondes qui ont suivi l’annonce de sa mort prouve bien qu’il était resté une star, voire une icône, pour les plus jeunes générations qui tenaient ainsi à lui rendre hommage.

Sa réputation n’est pas uniquement la conséquence de sa longévité, mais témoigne surtout d’une carrière exemplaire et d’une filmographie où les déchets sont peu abondants. Né Issur Danielovitch dans l’État de New York le 9 décembre 1916, Kirk Douglas est le quatrième enfant d’immigrants juifs de Biélorussie. Très jeune, victime d’ostracisme à cause de ses origines, il apprend à combattre. C’est sans doute ce qui va le pousser à épouser le métier de comédien: ce besoin de lutter pour s’imposer et s’affirmer.

En 1938, il décide de s’inscrire à l’école d’art dramatique de New York, non sans au passage changer de nom, optant pour le pseudonyme plus américain de Kirk Douglas, qu’il adoptera définitivement à l’état civil quelques années plus tard. Dans l’intervalle, il tâte un peu de théâtre, se fait réformer du Corps des Marines où il s’était engagé et obtient un rôle en 1946 par l’entremise de Lauren Bacall. Il s’agit de «L’emprise du crime», de Lewis Milestone, et c’est tout sauf anodin. Car Kirk y obtient directement le troisième rôle, aux côtés de deux stars de la Paramount, Barbara Stanwyck et Van Heflin.

Ce solide polar lance l’acteur. Au point qu’il apparaît très vite dans de grands titres comme «Chaînes conjugales», chef-d’œuvre de Mankiewicz, en 1949. Son art commence ainsi à se déployer et, avec lui, cette manière de mêler tension et violence, tendresse et dureté, séduction et magnétisme dans toute une série de films souvent façonnés par de grands metteurs en scène.

Directives pesantes

Dans la foulée, la Warner lui signe un contrat, ce qui lui donne accès à des rôles importants dans plusieurs films portant le sceau de la firme. Exemple avec «Le gouffre aux chimères», que Billy Wilder met en scène en 1951. Pourtant, la carrière de la star à la Warner ne dure guère. Les directives du studio lui pèsent et il veut s’en affranchir. Aussi décide-t-il de ne pas renouveler son contrat et de recouvrer sa liberté. Elle lui permet d’enchaîner avec un western majeur de Howard Hawks, «La captive aux yeux clairs». Nous sommes en 1952 et, la même année, il se retrouve au générique du sublime «Les ensorcelés», de Vincente Minnelli, radiographie sans concession des milieux du cinéma.

C’est du reste à Minnelli que l’acteur confiera la réalisation, en 1956, de «La vie passionnée de Vincent van Gogh» («Lust for Life») dont il a acquis les droits. Un film qui le conduit très loin dans le mimétisme. Kirk Douglas éprouve des difficultés à entrer dans le cerveau tourmenté du peintre, et le film le mène aux portes de la folie. Durant cette décennie, on le voit dans plusieurs autres grands films comme «Règlement de comptes à OK Corral», de John Sturges, et, bien sûr, «Les sentiers de la gloire», de Kubrick.

Entre triomphe et échecs

Films historiques ou d’action, westerns ou péplums, Kirk Douglas aime tous les genres à condition de les transcender. Il y a quelque part chez lui un besoin d’intellectualiser ses rôles, de dépasser leur simple cadre physique. Fâché de ne pas avoir été choisi pour «Ben-Hur», il adapte l’histoire de «Spartacus» en 1960, mais le tournage va se révéler cauchemardesque. Kubrick finit par y remplacer Anthony Mann, et pourtant du chaos émerge un grand film. Et surtout un triomphe qui confirme le statut de star planétaire d’un acteur que plus rien ne semble arrêter.

Pas même la réalisation. Il s’y essaie en effet dans les années 1970, juste après avoir tourné coup sur coup deux immenses films, «L’arrangement», d’Elia Kazan, et «Le reptile», de Mankiewicz. «Scalawag» et «La brigade du Texas», ses deux uniques mises en scène, sont de retentissants échecs commerciaux. Il n’en tournera pas d’autres et songera surtout, dorénavant, à se faire plaisir. Il produit «Saturn 3», de Stanley Donen (1980), découvre les nouveaux talents de Hollywood en s’illustrant dans «Furie», de Brian De Palma (1978), mais différents problèmes de santé le contraignent à ralentir puis à stopper ses activités.

Une attaque cérébrale en 1996 puis une attaque cardiaque en 2001 le forcent au repos. Et à l’introspection. Il écrit plusieurs livres, récit de sa vie dans «Le fils du chiffonnier», premier volet d’une autobiographie qui en comptera quatre, et consacre encore un volume en 2012 au tournage de «Spartacus». À l’heure des hommages et des célébrations, les films demeurent. C’est bien la preuve que l’immortalité n’était finalement pas un leurre.