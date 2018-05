Kirill Serebrennikov, assigné à résidence en Russie mais ovationné à Cannes

C’était la bonne nouvelle de mercredi soir. Terry Gilliam montera bien les marches du Festival pour présenter son «Don Quichotte» le 19 mai. Le Tribunal de grande instance de Paris a rendu son verdict et donné son feu vert, renvoyant dans les cordes le producteur Paulo Branco, habitué des pressions et des menaces en tous genres, actuellement en litige avec Gilliam.

Moins bonne nouvelle, le réalisateur russe Kirill Serebrennikov, assigné à résidence dans son pays pour une affaire présumée de détournement de fonds publics, n’a pas été autorisé à venir au Festival défendre son film «Leto» en compétition. Et cela malgré une missive du Ministère de l’intérieur adressée directement à Poutine. Pour saluer son absence, toute son équipe a brandi sa photo en montant les marches et le fauteuil du cinéaste est resté vide durant toute la projection. «Leto» a été ovationné et place d’emblée la barre plutôt haut au sein d’une compétition dont les attentes demeurent encore malaisées à dessiner. Le film conte l’histoire d’une star du rock soviétique, Viktor Tsoï, inconnu sous nos latitudes. Mais plus globalement, «Leto» revient sur l’avènement des scènes new wave et punk dans les années 80, rappelant que les LPs de Lou Reed et même Bowie s’échangeaient sous le manteau pendant que la jeunesse grondait en amont de la perestroïka. Visuellement ébouriffant, tourné presque entièrement en noir et blanc, avec reconstitutions de faux clips incrustés dans le récit et images trafiquées à l’appui, «Leto» charrie une vraie nostalgie tout en dynamitant les conventions du biopic. C’est clairement ce qu’on a vu de mieux à Cannes en concours cette année.

Cela malgré l’émotion provoquée mercredi par «Yomeddine», premier film de l’Égyptien A.B Shawky, road movie qui conduit un lépreux et un petit garçon sur les traces de leurs origines. Portrait saisissant de la misère humaine, qui contraste grandement avec le glamour incarné sur la Croisette par la montée des marches, le film sait se montrer juste là où la complaisance pourrait tout envahir. On est quelque part entre le Buñuel de «Los Olvidados» et le De Sica du «Voleur de bicyclette». Après ces deux films, le métrage d’ouverture, «Todos lo saben/Everybody Knows» d’Asghar Farhadi, avec Penélope Cruz en diva de circonstance pour les photographes, semble déjà loin et surtout d’un intérêt très inférieur. C’est de cinéastes presque inconnus qu’ont jailli les premiers coups de cœur de ce 71e Festival. Et cela pourrait continuer. (TDG)