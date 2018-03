Ken Loach sera de la partie au FIFF

La présence du célèbre cinéaste britannique Ken Loach au 32e Festival international de films de Fribourg (FIFF) est confirmée. Lors de cette 32e édition qui aura lieu du 16 au 24 mars, 113 films de 52 pays seront à l'affiche.

Ken Loach, auteur d'une cinquantaine d’œuvres pour le cinéma et la télévision, fait partie des cinéastes les plus primés. Il est l'un des rares à avoir remporté deux fois la Palme d'or de Cannes: en 2006 pour «Le vent se lève» et en 2016 pour «Moi, Daniel Blake». Le Britannique sera présent à Fribourg notamment le 19 mars pour une «masterclass». Il détient aussi l'une des trois cartes blanches remises par le festival. Il présentera à cette occasion cinq chef-d'oeuvre chers à son cœur.

Les deux autres cartes blanches reviennent à la Suisso-Turque Beki Probst, présidente et fondatrice de l'European Film Market de la Berlinale, et au Français Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes.

Le courage

Cette édition a pour thème central le courage. Elle mettra en lumière des parcours de vie extraordinaires et des personnages intrépides.

Douze films de douze pays sont en lice dans la compétition internationale de longs métrages. Pour la première fois, un film de Trinidad et Tobago y sera présenté: «Green days by the river» de Michael Mooleedhar. Le jury est composé de la cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania, la productrice mongole Ariunaa Tserenpil, le cinéaste franco-suisse Alexandre Philippe et le Singapourien Boo Junfeng, qui était le vainqueur du Grand Prix du FIFF en 2017.

La compétition de courts métrages regroupe seize films en provenance de pays émergents, dont la Tanzanie. Les membres du jury sont l'Italienne Ilaria Gomarasca, la Suissesse Delphine Jeanneret et la Roumaine Maria Raluca Hanea.

Biographies

Parmi les différentes sections thématiques, la catégorie Nouveaux territoires présentera dix films de Mongolie. Les genres seront variés, de la comédie au thriller féministe, en passant par le western historique.

Dans la section Cinéma de genre, les festivaliers auront l'occasion de voir une quinzaine de films biographiques. Il y aura des œuvres célèbres comme «Citizen Kane» et Lawrence d'Arabie, mais aussi des fictions et documentaires de tous les continents. La section Décryptage s'intéresse au 200e anniversaire de la ville brésilienne de Nova Friburgo. Le FIFF projettera trois films brésiliens récents et un documentaire en première mondiale sur ce temps où les Suisses étaient des migrants.

Le festival montrera aussi des courts métrages inédits tournés à Nova Friburgo par des étudiants de l'École cantonale d?art de Lausanne (ECAL), et des courts métrages tournés à Fribourg par de jeunes cinéastes brésiliens. Le budget du festival cette année se monte à 2,1 millions de francs, presque stable par rapport à l'année précédente (2,2 millions). En 2017, le FIFF avait enregistré plus de 42'000 entrées.

(ats/nxp)