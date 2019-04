Julian Schnabel filme son Van Gogh

Quand Julian Schnabel réalisa «Basquiat» en 2006, son propre père lâcha cette remarque sur un ton ironique: «Tu aurais dû appeler ton film «Schnabel», c’est tout toi». L’auteur, peintre et cinéaste, se souvient d’en avoir été vexé. «À tort», concède-t-il. De la scène new-yorkaise des années 1980, à la campagne arlésienne de 1890, le modèle change dans «At Eternity’s Gate», pas le regard. En totale osmose, le metteur en scène raconte par mouvements syncopés les dernières semaines du génie entre frénésie fiévreuse, folie furieuse et sérénité miraculeuse. L’hallucination participe de l’acte créateur, suggère l’Américain en fraternité, qui s’est immergé dans la correspondance de Van Gogh, plus de 800 lettres à ses proches. Brève conversation lors de son passage à Zurich.

Découvrez la bande-annonce:

Admettez-vous enfin parler de vous à travers Van Gogh?

C’est vrai qu’à l’époque de «Basquiat», je ne voulais pas voir cette réalité. Je me suis fait à l’idée que toute œuvre d’art est l’autoportrait de son auteur, quel que soit son sujet. Prenez un film de Martin Scorsese, qu’il traite de Jésus ou de mafia, il parle avant tout de lui. Ce sentiment se propage à travers toute notion de temps ou de lieu d’ailleurs. Dans mon cas, ce que je ne sais pas peindre, je le filme. Et vice versa. Au final, que j’utilise mon cerveau de cinéaste ou de peintre, je suis dans la même entité organique, fluide et tactile comme l’eau de l’océan, cet élément liquide que j’aime tant.

Pourquoi Van Gogh, même si vous aviez partagé avec lui une exposition en 2018, au Quai d’Orsay à Paris?

Je me sens proche de sa relation avec l’art. Quand je regarde à travers ses yeux, je me retrouve en terrain connu, je comprends le beau rythme de sa touche, le blanc qui fait jaillir la lumière, comment tout communique et s’assemble.

Comment partager sa vision?

Lui voyait l’éternité dans les paysages, et se demandait s’il était le seul à les voir ainsi. Dans cette scène, il médite sur le paysage tout en urinant. Du trivial au mystique? C’est ma vision, une interprétation personnelle qui colle, j’en suis persuadé, à la vérité de la vie.

Pourquoi parfois, supprimez-vous l’image totalement?

Pour donner au spectateur le noir absolu, pour qu’abandonné à ses pures pensées, il puisse expérimenter son imaginaire, cette «vraie» peinture qui à mon sens, relève d’un état mental. Je voulais provoquer dans une salle de cinéma ce sentiment qui peut survenir quand vous visitez un musée avec une autre personne et que soudain, vous sentez une connexion s’établir via le tableau contemplé. C’est une émotion fabuleuse, décuplée, inexplicable qui surgit alors et peut vous bouleverser à jamais.

Dans cette œuvre qui ne lui appartient plus, où demeure alors le plaisir du créateur?

Oh, c’est si excitant d’atteindre la plénitude dans l’exécution même. Un artiste se sent alors tout-puissant, rempli d’une satisfaction si pleine, si gratifiante que cela l’envahit, le dépasse. Le geste pourrait même conduire à l’hystérie. Faire du cinéma, création qui par essence, est si collaborative, ne procure jamais de telles sensations.

À cette fièvre, vous opposez la sérénité de la conviction intime d’être reconnu un jour. L’avez-vous connue?

J’ai connu le rejet et pour continuer, il me fallait croire que mon travail serait apprécié par des générations futures. L’autre jour, j’étais au Kunsthaus à Zurich, je regardais des toiles peintes au siècle dernier, elles vibraient comme si elles dataient de la veille. Elles irradiaient, littéralement vivantes. Que dire de plus, sinon qu’elles relevaient de la vérité tangible?

Est-ce vrai d’ailleurs que Van Gogh se taille l’oreille pour ne plus entendre Gauguin - «Coupe ta main qui t’agace»?

Bien sûr, j’extrapole, je dérive des informations factuelles dont nous disposons. Je reconstitue mon puzzle. Mais je pense vraiment qu’il arrivait à se couper du monde. Quand il dit: «Je peins pour arrêter de penser», je le comprends. Trop souvent, Van Gogh est dépeint comme un cinglé névrosé, je lui trouve au contraire beaucoup d’intelligence, de lucidité par rapport à sa situation. Sa conduite peut paraître irrationnelle dans ses épisodes les plus sauvages mais au fond, ça ne me choque jamais. Je n’ai pas réalisé ce film pour élaborer de nouvelles théories quant à son existence, je l’ai voulu en réaction avec ce qu’exprimaient ses toiles.

D’où la justification pour vous d’un «nouveau» film sur Van Gogh?

C’est comme une conversation à travers les ages pour moi, une occasion de dialoguer avec un artiste. Quand j’ai réalisé mon film sur Basquiat, j’ai pu dire que j’étais comme le gardien de son âme. Le temps a passé, je me connais assez désormais pour pouvoir parler avec Van Gogh comme je le ferais avec un peintre vivant.

Il y a 25 ans, vous avez dit par provoc: «Je suis l’artiste le plus proche de Picasso que vous verrez dans ce putain de monde». Vous le croyez toujours?

Non. Ce jeune homme que j’étais… il était vraiment très provocateur.

«At Eternity’s Gate»,Biopic, (USA, 111’, 12/12)

Cote: ***

(TDG)