Jeremy Thomas, dernier empereur du cinéma hors la loi

Dans le luxe feutré du Beau-Rivage Palace, rien ne distingue Jeremy Thomas de l’anonymat des touristes fortunés. Hôte des Rencontres 7e Art Lausanne, le septuagénaire débonnaire traîne pourtant d’extraordinaires bagages. Le Londonien a passé trois mois sur une île déserte au large du Japon en compagnie de David Bowie, «un dieu blond très travailleur». Épongé «comme un doux teddy bear» les angoisses de Bernardo Bertolucci sur la Grande Muraille de Chine. Bataillé avec les banques pour satisfaire David Cronenberg dévoré par les visions psychédéliques de William Burroughs. Sauvé son compatriote Terry Gilliam de l’éternelle banqueroute. «Il y a toutes sortes de producteurs. Je ne vis pas à Hollywood, je ne fume pas de gros cigares», dit-il en tapotant un ventre plat.

Le gentleman échappe à la caricature souvent brocardée du patron de studio qui, tel un fieffé maquignon au marché, négocie ses films comme des bestiaux. Ses états de service impressionnent, de «Furyo» au «Dernier Empereur», de «Naked Lunch» à «L’homme qui tua Don Quichotte». «Je n’ai jamais rêvé d’être un producteur. Mon père (Ralph) et mon oncle (Gerald) mettaient en scène. J’ai fait mes classes en les regardant bosser tout gosse sur des comédies grand public aux studios de Pinewood. Ils dirigeaient Dirk Bogarde, Katharine Hepburn, Joan Collins ou Michael Redgrave. Puis j’ai été pris par Ken Loach comme assistant: mon école en politique, la lutte à gauche, la réalité sociale.» Son excentricité de producteur s’esquisse en 1976. «Mad Dog Morgan», western fauché dans le bush australien, affiche un Dennis Hopper qui se biture au rhum pour flamber à l’écran. Chaud.

«Mad Dog Morgan», première ivresse, aurait pu vous dégoûter à jamais de produire, non?

Dans les années 1970, Dennis Hopper était un peu cinglé. Du moins il se conduisait comme un type sauvage qui se prenait pour le nouveau James Dean en héros de la contre-culture. Peu après, j’ai produit «La grande escroquerie du rock’n’roll», avec Malcolm McLaren qui la ramenait avec «ses» Sex Pistols. En fait, j’étais là au bon moment. Tout à coup, l’industrie du cinéma voyait les bénéfices à tirer de la popularité nimbant la contre-culture. Jeunes, inexpérimentés, nous avons foncé. Puis j’ai commencé à me poser des questions, à développer mon goût.

Comment vous liez-vous avec Nagisa Oshima, avec qui vous tournerez «Furyo»?

Je ne prémédite jamais rien. Je reste à l’affût, sans jamais séparer le privé du professionnel, même ici d’ailleurs. Par hasard, je me trouvais au Festival de Cannes près d’un monsieur en kimono. Nous nous sommes découverts cinéphiles, avons bu des coups en discutant des films de son maître, Mizoguchi, de mes débuts de monteur du «Voyage de Sinbad» de Ray Harryhausen. J’étais fan, ça l’amusait de voir que j’avais tâté de différentes étapes de la production. De nos jours, ce type d’apprentissage graduel a totalement disparu. Je le dis sans nostalgie. Même si je me sens toujours plus comme un pirate dans ce milieu.

Saviez-vous que David Bowie serait un acteur à la hauteur de «Furyo», transgressif, sexuel?

J’ai toujours cru que les musiciens peuvent donner de grands acteurs. J’ai vu travailler Mick Jagger, David Bowie et Art Garfunkel avec Nick (Nicolas Roeg). Parce que ces gars font de la scène, ils ont le sens de la performance. Bon, sur «Furyo», dans la solitude de notre île, David éclaboussait de génie mais épatait par son sérieux. Un bosseur. Au final, ça donne une sensation de douceur subtile, suave, à son personnage. Nous sommes restés proches, jusqu’à la fin.

D’où vient ce penchant pour l’excentricité?

J’ai toujours sauté d’un projet à l’autre. Par instinct, par affinités aussi. J’aime faire le contraire des autres, par principe. Sous mes bonnes manières, je dois cultiver des germes moins civilisés et beaucoup plus rock’n’roll! Les artistes, des originaux bizarres eux aussi, reconnaissent cette singularité tout de suite.

Vous n’avez jamais fait faillite?

Oh bon sang, que oui! On me parle toujours des films significatifs auxquels j’ai été attaché, mais j’ai semé de petits cailloux aussi, avec des ratés, des œuvres mineures. Je vois mon cerveau comme le disque dur d’un ordinateur. Toutes les informations que nous choisissons d’y enregistrer s’y stratifient dans un ordre finalement aléatoire, intime. Je ne pense pas en options spécifiques, genre «Ce truc ne marchera jamais». J’analyse selon des grilles plus fines: j’adore un concept, je le trouve assez fantastique pour analyser son infaisabilité, je rectifie ici et là. En somme, le job d’un homme ordinaire qui suit ses inclinations.

Vos films forment-ils une collection, comme celle d’un amateur d’art, par exemple?

A priori, je préfère l’image du gars au restaurant, qui feuillette la carte et décide de prendre deux entrées au lieu du menu du jour. Vous ne commandez pas en demandant au serveur quel est le plat le plus populaire, vous finiriez par manger du steak frites à tous les repas! Vous voyez, nous sommes loin de l’esthète qui collectionne des tableaux. Car dans le commerce du cinéma il y a une dimension plus terre à terre. Le réalisateur John Boorman a parfaitement saisi cette idée dans «Money into Light», qui raconte le tournage de «La forêt d’émeraude» en Amazonie, une fusion entre quête spirituelle et agonie matérielle.

N’avez-vous pas vécu ce paradoxe sur «Little Buddha», de Bertolucci, ou «La coupe», premier film jamais tourné au Bhoutan?

C’est mon job que d’équilibrer les pressions vers l’harmonie. Parfois il faut soulager les histoires d’argent, parfois les anxiétés artistiques. L’Asie, ses religions, sa philosophie me fascinent. C’est curieux mais… j’aime travailler par le biais d’un traducteur, j’y vois même une méthode d’échange bénéfique.

Que pensez-vous de la mondialisation de la production, Netflix par exemple?

J’adore les salles obscures, mais c’est une réalité à absorber dans un monde qui se numérise. Il n’y a pas à aimer ou détester. D’ailleurs, cela ne semble pas changer la manière de raconter des histoires.

