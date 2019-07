«J’ai filmé cette autre planète des obèses»

Avec une douceur butée, Marie-Sophie Chambon dit ruminer «100 kilos d’étoiles» depuis une dizaine d’années. «J’avais l’âge de mon héroïne, Loïs, quand je bricolais mes premiers courts-métrages sur mon ordinateur.» Cette histoire d’ado obèse remonte même à plus loin encore. «J’ai toujours été travaillée par le sujet des filles rondes», avoue la Grenobloise. «Déjà parce que ma mère était très portée sur les régimes, très attentive aux apparences avec ma sœur en surpoids. J’ai connu ça toute mon enfance.» Avec une formidable énergie, l’auteur dégraisse cette thématique des clichés, donne à sa porte-parole le prénom de la fiancée de Superman et l’expédie vers des rêves de spationaute. De quoi balancer un quintal d’amour enragé dans le cosmos.

Pourquoi conjuguer obésité et astrophysique?

Puisque je parlais d’une fille qui voulait échapper à son corps, à la gravité, cela s’est imposé. La poésie vient des images. Cela me permettait d’évoquer la science, un domaine dont on décourage les filles systématiquement. Encore un a priori!

Comment avez-vous géré la débutante Laure Duchêne?

Dès le casting, j’ai été très claire, militante, sur le fait de bosser avec une obèse. J’ai craint que Laure soit gênée d’être filmée en sous-vêtements par exemple. En fait, elle n’avait qu’une réticence, changer sa coupe de cheveux. Maintenant… après s’être vue sur grand écran, elle veut toujours devenir pharmacienne comme jadis, elle se rend compte qu’être actrice avec ses 100 kilos, ce serait un combat compliqué.

Le film dégage une colère sourde. Pourquoi?

Parce que je la ressens moi-même, en vivant mon corps dans cette société. Une colère que j’ai retrouvée dans des centaines de jeunes filles venues auditionner. Imaginez que j’ai été forcée de changer le libellé de mon annonce, des filles fringuées en 40 venaient au casting! J’ai dû préciser XXL, et même mettre un portrait de l’actrice américaine Melissa McCarthy que j’adore. J’ai aussi discuté avec des filles qui venaient simplement me remercier de traiter de leur vie. Il était hors de question de fuir cet état de souffrance.

Ce mal dans sa peau reste parfois incurable, dites-vous.

Ça dépend. Mais l’actrice Isabelle de Hertogh, qui interprète la mère obèse de Loïs, m’a raconté avoir subi toute sorte de régimes durant son enfance, qui l’ont fait grossier au final! L’obsession de l’enfant en surpoids provoque des fixations perverses sur la nourriture. S’ajoute cette culpabilisation des gens trop gros, «ces fainéants qui bouffent trop». Alors qu’il y a une part génétique importante. J’ai filmé cette autre planète des obèses pour changer les regards, pour que chacun apprenne à s’aimer au-delà de l’apparence.

Pourquoi élargir le thème à d’autres handicaps?

Ce qui me plaisait, c’était de renvoyer les protagonistes en miroir. Le mal-être de l’une bousculait celui de l’autre, comme dans une bande de filles, une en chaise roulante, l’autre anorexique etc. «Et pourquoi que des filles?» me demandent parfois des ados lors des projections. Et pourquoi pas, il y a bien des bandes de garçons! Surtout, je n’avais pas envie d’entrer dans ce monde par la sexualité, trop rabâchée de nos jours à mon goût. De là, j’ai un peu dérivé sur la dictature imposée au corps normé des femmes. Le poids en devient même une métaphore sur la différence si peu tolérée à notre époque. En élargissant encore, je dénonce cette société de consommation qui dit de manger à outrance, puis de manière absurde, vous le reproche!