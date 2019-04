Ils ont ressorti les petits mouchoirs

François Cluzet retrouve le Cap Ferret dans «Nous finirons ensemble». État des lieux.

Dans «Les petits mouchoirs», en 2010, François Cluzet se coulait dans le petit folklore de Max. Un maniaque ronchon qui chassait les belettes, s’affolait en pucelle courtisée par un homme et tondait le gazon au millimètre près. Près d’une décennie a passé. Dans «Nous finirons ensemble», son ami et réalisateur Guillaume Canet dynamite la vitrine des «copains d’abord» tout autant que le masque du névrosé. Largué par sa femme, sabordé par ses banquiers, fâché avec le monde entier, le Parisien du Cap Ferret peine à se réconcilier avec ses amis les plus proches. Ils insistent.

«C’est la première fois en 40 ans de carrière que je tourne une suite, admet François Cluzet. C’était très curieux, un double sentiment. L’enthousiasme de se retrouver mais aussi l’envie de ne pas décevoir, être vu comme un projet juste commercial. De là, il est vrai que Marion Cotillard et Gilles Lellouche, avec l’audace d’intimes, ont examiné le scénario au microscope et l’ont d’abord renvoyé, exigeant de rebosser. Mais il ne faudrait pas exagérer cette hésitation.» Fidèle à ce vieux code d’honneur qui ne le quitte pas, le comédien porte le fair-play en bandoulière.

Les anciens et les nouveaux: Joël Dupuch, Pascale Arbillot Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Laurent Lafitte, Clémentine Baert, François Cluzet, Benoît Magimel, Mikaël Wattincourt, Hocine Messbit.

Dans le même ordre d’idées, il ne lui vient pas à l’esprit que le grand ordonnateur de ces retrouvailles l’ait vampirisé pour donner à Max des élans plus sombres. À l’époque des «Petits mouchoirs», pourtant, comme son personnage, l’homme traversait une rupture sentimentale avec l’actrice Valérie Bonneton. «Mais c’est sans rapport. Plus que mes histoires personnelles, Max reflète des travers propres à Guillaume (Canet). Tiens, son côté «control freak», limite psychorigide. Et puis il y a une logique de scénario. Du moment que le personnage de Gilles Lellouche évolue de raté à grande vedette, a contrario, Max doit dégringoler. Je ne vous cache pas que je l’aurais préféré plus drôle, aussi chargé en ridicule énervé qu’au premier film. J’adore jouer la mauvaise foi.»

Depuis près d’une décennie, François Cluzet savoure une sérénité inédite. «La vieillesse donne des solutions à des problèmes qui semblent inextricables à 20 ans, vous saoulent d’anecdotique et noient l’essentiel. Je ne lutte plus contre les moulins à vent. Dans ma position si privilégiée, j’y verrais de l’indécence.»

À 63 ans, le patriarche d’une ample tribu recomposée entre quatre enfants et trois compagnonnages remercie encore son cadet. C’est lui qui en 2006, le remet dans la lumière en l’imposant sur «Ne le dis à personne». «Le César, le succès, tous ces machins superchouettes, Guillaume a été la chance de ma carrière.» François Cluzet ouvre alors un nouveau chapitre, séducteur en diable, tragique ou comique. Ou tout à la fois, c’est «Intouchables».

Aujourd’hui, le sexagénaire dit «travailler à récupérer la candeur». Dans «Nous finirons ensemble» et sa suite, l’exubérance sentimentale a pu être taxée de nunucherie. «Oui, mais un acteur se préoccupe toujours de garder la texture de l’enfance. Pudeur, innocence, timidité… un interprète a intérêt à garder à vif ces émotions enfouies en chacun, pour pouvoir justement restituer ces bouffées d’immaturité qui nous envahissent parfois.»

«Nous perdons beaucoup à être cynique ou nihiliste. Ca ne fait qu’ajouter au moteur du désespoir»

N’empêche. Ici, même un sac de sable du bassin d’Arcachon n’assèche pas une sensiblerie menaçante. François Cluzet ne renie rien. «Nous perdons d’ailleurs beaucoup à être cynique ou nihiliste. Ça ne fait qu’ajouter au moteur du désespoir. En plus de dénoter une tendance si contemporaine à la paresse intellectuelle.» Avec humour, le comédien souligne sa confiance aveugle pour Guillaume Canet. «Je connais son exigence, j’aurais signé les yeux fermés. Jamais il ne se serait lancé dans un truc à moitié cuit.»

L’un et l’autre se sont vus grandir. «Guillaume s’impose toujours plus en athlète de haut niveau, bosseur à la discipline de dingue. Moi qui suis un contemplatif, capable de me poser des heures sur un banc à parler avec les nuages, j’admire son hyperactivité. Car au-delà de l’affection, nous nous complétons. Et c’est un plaisir inouï dans ce métier, la sensation de pouvoir parler à niveau.» (TDG)