«Glass», la suite qui remet tout en question

Il en va des suites comme des remakes. Leur utilité est parfois discutable. Parce qu’elles obéissent, la plupart du temps, à des diktats commerciaux. On ne peut pas affirmer que «Glass» de M. Night Shyamalan y échappe. Mais on ne peut pas dire non plus qu’il s’agisse d’une suite comme les autres. Du même Shyamalan, «Incassable» («Unbreakable») était sorti en 2000. Les dix-huit ans écoulés depuis n’aident pas à clarifier des souvenirs forcément un peu confus.

Bruce Willis y était l’unique survivant d’une catastrophe ferroviaire. Ce miracle l’avait conduit à une sorte d’introspection proche de la crise identitaire. Et son cas avait attiré l’attention d’un homme, campé par Samuel L. Jackson, conservateur dans une galerie d’art inspirée par les comics. Handicapé, souffrant depuis l’enfance d’ostéogenèse imparfaite, ou maladie des os de verre, cet homme a développé une misanthropie disproportionnée. Sans vouloir résumer davantage, sinon en précisant que Willis y possède un don de voyance qui se manifeste lorsqu’il bouscule les gens, rien ne laissait entendre qu’«Incassable» aurait une suite. Et d’ailleurs, il n’en eut pas. Shyamalan signa une demi-douzaine d’autres films, le plus souvent avec ces fameux twists, mot qui désigne ces retournements finaux amenant le spectateur à reconsidérer tout ce qu’il a vu précédemment, procédé artificiel dont il est friand.

Flirt avec l’horreur

En 2017, «Split» renoue avec le monde des pouvoirs paranormaux. Il met en scène un homme, joué par James McAvoy, souffrant de troubles dissociatifs de la personnalité. Vingt-trois personnalités cohabitent en lui, plus une 24e, surnommée «la bête», ce qui laisse entendre que le film flirte par instants avec l’horreur. Là aussi, comme dans «Incassable», il y a un twist (en l’occurrence aisé à subodorer), un McAvoy qui se livre à une succession de numéros pas toujours légers, et une espèce de roublardise du récit qui peut passer pour de la démagogie. Mais il y a surtout un plan qui intrigue, à l’extrême fin du métrage. On y voit, dans un bar, la silhouette du Bruce Willis d’«Incassable» en train d’observer. Tout à coup, une image reliait les deux films. Laissant entrevoir la possibilité d’une suite entérinant le lien quasi incestueux que ces métrages entretiennent. Cette suite, même si Shyamalan s’interdit de parler de trilogie (afféterie, coquetterie), c’est donc «Glass». «Glass» dans lequel on retrouve Willis, Jackson et McAvoy enfin réunis. Et pas par hasard, puisque le scénario va même s’ingénier à nous convaincre que tous trois ont un lien qui préexiste à tout ce qui est endossé par la narration.

Ambiguïté revendiquée

Film des secrets enfin dévoilés, «Glass» se déroule aux trois-quarts dans un institut psychiatrique pour grands criminels ou individus dangereux. Les trois héros, candidats au statut de super-héros, y cohabitent sous étroite surveillance, même si on devine très bien que leur liberté est à portée de leurs pouvoirs. Dans cette attente, ils sont auditionnés par une psy (Sarah Paulson) dans plusieurs séquences verbeuses dont la fonction lénifiante paraît indiscutable. Un statisme qui pourrait passer pour contre-productif aux yeux des fans qui attendent cette séquelle avec grande impatience et qui a surtout pour effet de nous éloigner du cœur du sujet.

À ce titre, le sujet du film peut prêter à discussion. Car «Glass» ne s’efforce pas de reproduire un suspense, ni même une recette. L’action y est relativement réduite, voire inexistante, et même le combat final tant promis semble passer à la trappe d’un scénario qui lui préfère des zones moins confortables car plus troubles. Par exemple tout ce contexte indirect sur l’univers des comics et le monde des super-héros. Sur la frontière, peu étanche, que ce monde présente avec le nôtre et dont les personnages d’«Incassable», «Split» et «Glass» pourraient représenter la faille, l’intersection, le point de bascule, comme on voudra.

C’est précisément ce qui est intéressant dans «Glass», cette ambiguïté que le film revendique, quitte à laisser passer au second plan ce fameux twist qui ici n’en est plus un. À délaisser une méthode qui a fait ses preuves pour la remplacer par une réflexion diffuse et amorphe niant cette sacro-sainte efficacité que le film se devrait de véhiculer. C’est un peu comme si Marvel réunissait quelques-uns de ses plus importants super-héros – mais il y en a tellement que ce n’est guère envisageable – en leur demandant de s’interroger sur leur condition de personnages, comme dans une pièce de Pirandello. Certes, le trait est un peu épaissi, et «Glass» ne va pas aussi loin qu’on le voudrait dans cette mise à plat, mais pour Shyamalan, ce type de démarche équivaut presque à une remise en question. Ce qui dans ce sens-là n’est pas pour nous déplaire. (TDG)