Gilles Lellouche réalise en piscine

La natation synchronisée pince volontiers le nez des moqueurs, souvent méprisée. Pratiquée par des mâles, quinquagénaires ramollis de surcroît, la discipline prêterait même au ridicule total. Pourtant, «Le grand bain» de Gilles Lellouche risque fort de mouiller les yeux. Et pas seulement à cause du chlore de la piscine. Car le réalisateur, autrefois acteur, couche les bobos existentiels de ses potes vieillissants avec une justesse touchante, d’autant qu’elle se double d’une bienveillance imperméable à tout persiflage sous la ceinture.

la bande annonce du film/StudioCanal

Trempée dans le bassin olympique, sommée d’agiter leurs gambettes en cadence et de révéler entre deux fouettés leur féminité enfouie, sa belle équipe nage soudain du vivier des déprimes vers l’euphorie. Leur modeste utopie retrouvée se matérialise par un voyage en camping-car vers la Norvège, à la conquête du titre de champion du monde de natation synchronisée masculine.

Sortez les «petits» mouchoirs, même Guillaume Canet s’y met, dans le rôle du patron psychorigide victime d’une mère sénile qui l’injurie comme une charretière en plein syndrome de Tourette. L’acteur aussi est déjà passé à la mise en scène, caractéristique partagée avec d’autres de ses partenaires du «Grand bain». Et ils se dirigent pile-poil. Voir Jean-Hugues Anglade en rock-star ratée, Philippe Katerine en choriste déglingué ou Mathieu Amalric en artiste maudit. Cette densité d’acteurs réalisateurs donne la bonbonne d’oxygène garante de la vitalité et de la cohésion du projet. Car la plupart du temps, les nageurs n’accusent ici jamais l’effort. Brassant les anecdotes du quotidien, glissant sur le dos au bord des abîmes tragiques, ces champions de la comédie dramatique assurent avec fluidité.

À l’Ouest, rien de nouveau chez le quinqua. L’âge frappe ses indolences charnelles, ride ses illusions, perd ses dernières ambitions capillaires. Sa femme supporte ou quitte. Ses potes lui serrent les coudes, unis dans le serment «de ne jamais se juger». Histoire d’éviter la catastrophe.

Sortis du «Grand bain», la bande joue la promotion potache. «Sous la douche, tout le monde a vu la taille de son zizi et comment t’as l’air con avec un bonnet, alors personne ne la ramène» pontifie Benoît Poelvoorde dans le journal« L’Équipe». Un collègue note que le Belge a fait pipi dans la piscine, un autre que Mathieu Amalric s’est entraîné en cachette. Ce dernier mate avec envie les beaux mollets de Jean-Hugues Anglade, «celui qui porte le mieux le maillot». Philippe Katerine, «velu comme un ours», s’est fait raser les poils du dos. Guillaume Canet, cavalier émérite, avoue sa passion pour le surf et respire la santé. Ça cafte et ça rigole, ça cause slip en lycra vintage et ça pavoise en longueurs de bassin, comme pour esquiver les questions qui lestent «Le grand bain» comme les ceintures de plombs des apnéistes. Pour un peu, les compères se croiraient dans «Flashdance», en pleine fièvre du samedi soir.

La force de Gilles Lellouche, entraîneur à temps plein, tient dans sa manière de doucher les clichés en les contenant dans un cocon paradoxal. Qu’ils se vautrent dans leurs faiblesses ou triomphent de leurs désenchantements, le réalisateur réussit à synchroniser émotion et lucidité. Pour assurer ce tempo, un duo d’équipières joué par Leïla Bekhti et Virginie Efira, lui donne un sacré coup de main. Au scénario, la brune et la blonde interviennent en bombes à retardement. À l’image, elles dopent une intrigue sans cesse menacée d’enlisement feuilletonesque.

De «Vincent, François, Paul… et les autres», de Claude Sautet, en «Virtuoses» de Mark Herman, la comédie chorale a parfois approché le génie en mâles chabadabas. Ceux du «Grand bain» hoquettent leurs vérités, puis soufflent un grand coup. C’est déjà ça, chante Souchon. (TDG)