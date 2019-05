Freddy Buache laisse la Cinémathèque orpheline

On connaissait sa voix, ses coups de cœur, ses coups de gueule, ses enthousiasmes, ses emportements. Pendant des années, Freddy Buache aura été une figure, un accompagnant pour tous les critiques de cinéma, en Suisse comme ailleurs. Nous le côtoyions régulièrement dans les festivals, Cannes ou Locarno, notamment, où il aimait ferrailler sur des films, s’agaçant qu’on préfère Terrence Malick à Anthony Mann, délirant sur Pedro Costa ou Chantal Ackerman, cinéastes qu’il continuait à défendre bec et ongles depuis des décennies. On le pensait immortel, même si on le croisait peu ces derniers temps et qu’on le savait fatigué, diminué, peut-être malade. Fondateur de la Cinémathèque suisse de Lausanne, grand cinéphile devant l’Éternel, il s’est éteint le 28 mai à l’âge de 94 ans. Freddy Buache n’est plus et le paysage cinématographique suisse va désormais tirer une drôle de gueule.

Découverte de Buñuel

Né au temps du muet, le 29 décembre 1924, alors que le cinéma n’a pas encore 30 ans, le jeune Freddy passe toute son enfance à Villars-Mendraz avec ses parents cafetiers. La faillite de leur établissement les contraint d’aller s’installer à Lausanne où Freddy, doué pour les études, s’inscrit au collège scientifique. Si ses premiers souvenirs de cinéma remontent au début des années 30, sa passion pour le septième art explose un peu plus tard. Soit au milieu des années 40, et sans doute à la faveur de la découverte d’«Un chien andalou», sublime poème surréaliste de Luis Buñuel coscénarisé par Dali, qu’il visionne lors d’une exposition sur l’image dans le cinéma français à Lausanne. C’est à peu près à la même période qu’il fait la connaissance d’Henri Langlois, fondateur de la Cinémathèque française à Paris. Langlois lui dit connaître des gens qui souhaitent ouvrir un ciné-club à Lausanne. Freddy Buache cherche aussitôt à les rencontrer. Il faut bien se remettre dans le contexte de cette époque pour réaliser à quel point ce type de démarche est novatrice. Les cinémathèques n’existent pas encore (à l’exception de quelques pays), les films tournés entre 1895 et 1945 sont pour ainsi dire invisibles, presque jamais reprojetés, et il n’y a ni petit écran ni supports de type DVD ou Blu-ray pour y avoir accès. En clair, tout reste à faire dans le cinéma, à commencer par préserver et cataloguer les films, d’autant plus que le cinéma a alors déjà plus de cinquante ans.

Sur ces bases et sous l’impulsion d’un groupe comptant Buache dans ses rangs naît d’abord un ciné-club, en 1946, puis la Cinémathèque suisse en 1950. Dès 1951, il en est l’animateur puis le directeur, bien avant qu’elle se dote de collections, organise des projections ou bénéficie d’aides fédérales.

Mais Freddy Buache a volontiers plusieurs casquettes puisqu’il devient aussi, dès 1959, critique de cinéma à «La nouvelle revue de Lausanne» puis à «La Tribune de Lausanne» (qui plus tard deviendra «Le Matin»). À L’Âge d’homme, il dirige deux collections: «Cinéma vivant» et «Histoire du cinéma». Il rédige de nombreux ouvrages dans l’une et l’autre, se pique aussi de littérature et de poésie, en couchant plusieurs par écrit.

Son aura, sa personnalité sont telles que pour bon nombre de personnalités étrangères, il incarne à lui seul le cinéma suisse. Il en connaît bien tous les acteurs, de Godard à Tanner, est familier avec de nombreux grands, comme Buñuel, affiche une cinéphilie engagée qui ne lui vaut pas que des amis, et devient un personnage à part entière du monde du cinéma.

Fauteuil attitré

On se souvient qu’à Cannes, il avait par exemple son fauteuil attitré, comme aimaient à le rappeler Gilles Jacob puis Thierry Frémaux, tous deux délégués généraux du Festival. Fidèle au poste, invariablement assis au premier rang des salles, il allait encore presque tout voir, il y a quatre ou cinq ans, en projections de presse à Lausanne. Quitte à tout détester. Depuis deux ou trois ans, il ne venait plus, ayant beaucoup de peine à se déplacer.

En 1985, il avait reçu le Prix de Lausanne. Puis en 1998 le Léopard d’honneur au Festival de Locarno, qu’il avait du reste codirigé de 1967 à 1970. Aujourd’hui, la Cinémathèque suisse est devenue une institution prestigieuse dans le monde entier. Successivement dirigée, après le départ à la retraite de Freddy Buache, par Hervé Dumont et Frédéric Maire, elle ne cesse depuis de s’élargir. Sans Freddy Buache, l’impulsion aurait-elle été identique? Il est permis d’en douter.

(TDG)