François Civil, chouchou du cinéma français

Jusqu’alors, on connaissait à peine son visage. Et cette année, son nom est partout. Au point qu’on parle de 2019 comme de l’année François Civil. Rôle principal du «Chant du loup» d’Antonin Baudry, sorti le 20 février. Tête d’affiche face à Juliette Binoche dans «Celle que vous croyez» de Safy Nebbou, sur les écrans depuis le 6 mars. Et aujourd’hui vedette avec Joséphine Japy de «Mon inconnue» d’Hugo Gélin, sympathique comédie romantique sur fond de distorsion spatio-temporelle. En quelques films et à peine autant de mois, François Civil est devenu cette valeur montante sur laquelle le cinéma français semble désormais devoir compter, au point qu’on le reverra prochainement dans le nouveau film de Cédric Klapisch, «Deux moi» (le 11 septembre si tout va bien).

Une part de charisme

Sous-marinier, dragueur du net ou écrivain à succès égaré dans une autre dimension, tous les rôles semblent lui convenir. Mais comment expliquer cet engouement, cet amour du public et des cinéastes qu’il suscite? Il y a d’abord une part de charisme. Loin d’être un jeune débutant - il est né le 29 janvier 1990 -, il a d’abord tenu des rôles d’enfants, par exemple dans «Le Cactus» (2005) de Gérard Bitton et Michel Munz. Puis des compositions d’ados, comme dans «Bus Palladium» (2010) de Christopher Thompson. Au passage, il décroche un premier rôle dans «Soit je meurs, soit je vais mieux» de Laurence Ferreira-Barbosa, ce qui lui vaut une nomination aux César de la meilleure révélation masculine en 2009. En 2012, il est à nouveau nommé dans cette catégorie pour «Nos résistances» de Romain Cogitore. Cette fois-là ne sera pas non plus la bonne. En revanche, grâce au court-métrage de Guillaume Senez, «Dans nos veines», en 2009, il cumule les prix un peu partout. Notamment à Bruxelles et au Festival Jean Carmet. Cela suffit-il pour lancer une carrière? Pas tout à fait. François Civil enchaîne les tournages, mais souvent dans des films peu, voire pas du tout remarqués. Pour preuve, on a à peine vu «La stratégie de la poussette» de Clément Michel, «20 ans d’écart» de David Moreau ou «Fonzy» d’Isabelle Doval, peu voire pas du tout sortis en Suisse et dans lesquels notre comédien ne tient qu’un petit rôle.

Métaphore de sa carrière

Dans «Five» d’Igor Gotesman, en 2016, on le voit davantage, mais comme il s’agit d’un film de groupe, tout le monde a à peu près le même temps de présence. C’est alors que survient «Dix pour cent», la série. Dans laquelle il va tenir un rôle récurrent, celui d’Hippolyte Rivière, acteur en phase ascendante. Possible métaphore de la carrière de François Civil, promu en 2019 coqueluche du cinéma français, du moins en se fiant à un sujet concocté par France 3? Pourquoi pas. Avec son physique d’adulescent, son charisme et son charme naturel, il plaît à tous les publics. Les filles voudraient toutes l’épouser et les mecs l’avoir comme meilleur pote. C’est du moins ce qu’on peut lire au hasard des tweets le concernant. On découvre encore qu’il est un angoissé du temps qui passe et qu’il a du mal avec les filles. Loin de multiplier les interviews, l’acteur ne va pas partout. On l’a vu ces jours dans «C à vous» sur France 5 et dans «Quotidien» de Yann Barthes mais pas chez Ruquier. Question de choix? On lui posera la question le jour où il viendra en Suisse. (TDG)