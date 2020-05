Fêterez-vous le Star Wars Day avec un masque de Baby Yoda?

C’est l’avènement en 1979, de Margaret Thatcher au poste de premier ministre en Grande-Bretagne qui décida du 4 mai comme date officielle de ralliement des fans de «Star Wars». La Dame de fer conspuée par le chanteur Renaud n’avait rien d’une cinéphile mais pour marquer sa nomination historique, le Parti conservateur acheta une demi-page dans le London Evening News, proclamant: «May the Fourth be with You, Maggie» (Que le 4 mai, la Force soit avec vous, Maggie). Depuis, avec plus ou moins d’impact, les amateurs profitent du jour pour organiser des quiz, défilés masqués et autres joyeusetés parodiques sur la Toile.

Au-delà du gag, Disney, propriétaire de la franchise créée en 1977 par George Lucas, a récupéré l’événement. En cette année cruciale, les studios s’en servent pour vanter sa nouvelle plateforme payante. Lancé il y a 5 mois aux États-Unis, au printemps en Europe, le site de streaming payant compte plus de 50 millions d’abonnés. Son rival Netflix caracole à hauteur de plus 180 millions de clients. Pour doper la journée «Star Wars», «L’Ascension de Skywalker», dernier épisode de la saga, sera mis en ligne. Autre bonus, le premier épisode du documentaire «Galerie Disney: The Mandalorian», dévoilera les coulisses de «The Mandalorian», aimable succédané des aventures d’un chasseur de primes inspiré par Hans Solo. Destinée aux plus jeunes, cette série émanant de l’univers de la galaxie très lointaine dispose surtout d’un atout majeur, une boule de peluche irrésistible, Baby Yoda. Des masques de protection antivirus à son effigie sont déjà en prévente.