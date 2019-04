Étienne Chatiliez, petit-fils de pub et cinéaste d'époque

Tanguy revient taper l’incruste, même pas peur! Les temps ont changé et le nouveau film du grand Duduche sociétal que ses parents veulent éjecter du nid, ne semble pas, cette fois, promis au culte. Son réalisateur Étienne Chatiliez, doté d’un solide sens de l’humour, prend l’aléa avec flegme. En ancien petit-fils de pub, le Parisien au bon sens provincial sait les caprices de la mode. Explosant les vitrines du cinéma générationnel il y a 20 ans, le sexagénaire a aussi connu les flops et les galères. Reste ce flair inné pour détecter les grandeurs et misères de la bourgeoisie ronronnante.

Qu’avez-vous fait tout ce temps?

Oh, je ne suis pas flemmard mais travailleur, j’ai écrit des projets qui ont capoté, qui verront peut-être le jour… Et je me suis beaucoup posé à Lugrin, dans la maison de mon grand-père, au bord du lac Léman, avec derrière, la Dent-d’Oche, les Mémises. J’adore, là, il n’y a rien à faire, que rester tranquille sur le bateau. J’ai beaucoup ramé, toujours à mon rythme si lent. Puis le désir d’une suite à «Tanguy» a été exprimé par André Dussollier, et j’ai suivi. Une affaire casse-gueule, je ne peux pas être accusé de me livrer à une opération commerçante.

Ressembliez-vous à Tanguy à 20 ans?

Pas du tout! Moi, je voulais me barrer de la maison comme tous ceux de mon âge. Mais les parents ont évolué, le fossé avec les enfants a rétréci. À l’époque de «Tanguy», nous avons foncé dedans. Je reste néanmoins persuadé qu’il y a eu une confusion. Ce succès n’est pas venu d’un truc sociétal, mais s’explique par un tabou brisé sur un plan plus universel. La comédie rendait acceptable de dire du mal de la chair de sa chair. L’humour… arme imparable.

Comment voyez-vous son évolution?

À l’image de la société, je constate une frilosité, une autocensure même. Pourtant, je persiste à croire que l’humour peut tout dire. Voyez l’humoriste Blanche Gardin. Au moins, elle existe, pertinente dans ses impertinences! C’est un bonheur de savoir qu’une voix si rare est encore possible. Notre société a peur de son ombre. Quand la thune vient à manquer, tout le monde flippe. Et c’est paradoxal: en général, les périodes de crise encouragent la création mais ici, le plus bas dénominateur commun prédomine.

D’où la médiocrité de beaucoup de comédies?

Je ne différencie pas comédie et drame, c’est juste une manière de visser la casquette. Les gens pensent que la tristesse et la souffrance engendrent l’intelligence. L’art n’exprimerait que la douleur. Mais il se manifeste aussi pour abattre des barrières. Du moins, je m’y emploie.

N’est-il pas plus dur, de nos jours, de pointer la franchouillardise dans un monde globalisé?

Sans doute. J’essaie toujours de parler du pays dans lequel je vis, d’extraire une satire des gens de «mon» monde. Malgré l’uniformisation du réel, de la culture au niveau bouffe, pensée, mode, il reste encore matière à faire du mauvais esprit. Même si c’est toujours plus banni dans une société qui veut positiver à toute force. L’embûche désormais, c’est de passer entre les gouttes. Les places pour les impertinents deviennent très chères, les places assises, n’y pensons même pas.

Les Bertrand Blier et autres cinéastes de votre génération semblent parfois perdus, non?

Merci de m’inclure dans la classe d’un Blier. De toute façon, je ne changerai pas. Peut-être le miroir grossissant que je tends s’est-il cassé? Je ne sais pas.

En quoi la bourgeoisie vous fascine-t-elle?

Sa glissade vers ce qu’elle n’est plus. L’ascenseur social a changé. Et tant mieux: le fils du directeur n’hérite plus de la fonction. Dans la dégringolade néanmoins, l’acquis culturel demeure, grand sujet de comédie, comme déjà dans «La vie est un long fleuve tranquille», ce schisme entre l’inné et l’acquis.

Comment fabriquez-vous vos dialogues?

Par nécessité. «Lundi, c’est ravioli» m’est venu car je cherchais à indiquer que les bourgeois bouffaient mal parfois. Je ne prends jamais de notes. Je préfère rire de ce qui m’intrigue et ne pas tenir d’archives. Je laisse ces moments fortuits s’inscrire sur le disque dur de mon inconscient. Quand j’écris, j’essaie de ne pas retoucher les gens et souvent, ça rend compte de la société de manière automatique. Il y a 30 ans par exemple, une octogénaire comme Tatie Danielle incarnait le vieux monde. De nos jours, la représentation d’une femme de 70 ans n’a plus rien à voir avec cette créature exclue car obsolète dans le circuit commercial. Je me souviens d’avoir rencontré Jane Fonda au Festival de Cannes en 1986, et d’avoir alors changé d’avis sur les femmes de 50 ans. En 2007, j’ai pu déjeuner avec elle, eh bien, ce jour-là, je vous jure que j’ai aussi changé d’avis sur les femmes de 70 ans!

Qui a vieilli, qui a rajeuni?

Moi, je vieillis et elle ne ressemble pas à ma grand-mère. Impossible d’aller contre cette évolution du senior si vous racontez une histoire. Les hommes profitent aussi du phénomène. J’ai 66 ans et parfois, j’ai l’impression que mon passeport a été falsifié pendant la nuit. La sagesse m’échappe encore.

Qu’allez-vous chercher dans la comédie?

L’histoire d’amour dans un film d’horreur, et si possible, sans «happy end». En fait, je prends une situation extrême pour détailler l’épouvante ordinaire de la vie de famille. Le pic du pire pour moi, c’est quand je filme les parents qui écoutent leur gamin faire l’amour de l’autre côté de la paroi, et comptent les coups. Moi, je n’aurais jamais amené mes fiancées à la maison. Et comme mes potes, j’avais trouvé affreux de découvrir que les parents faisaient l’amour. Dieu sait si les principes de cohabitation s’exacerbent quand il y a activité sexuelle.

Au fond, comme beaucoup de provocateurs, ne seriez-vous pas un grand pudique?

En fait, je ne me sens pas à l’aise pour traiter des sentiments entre deux personnes, je suis plutôt taillé pour parler des familles, de cet amour obligatoire.

(Tribune de Genève)