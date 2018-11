Ethan et Joel Coen flinguent l’Ouest, le vrai

Comme Martin Scorsese, Steven Soderbergh bientôt, Woody Allen et Alfonso Cuarón déjà, Ethan et Joel Coen pactisent avec la plateforme Netflix. Et comme d’habitude, plus individualistes qu’un cow-boy solitaire, les sexagénaires du Minnesota y mettent les formes. Ainsi, primé à la dernière Mostra de Venise, «La ballade de Buster Scruggs» cavale dans l’imaginaire, libre de tout diktat mercantile. Loin d’un prétendu formatage en minisérie, leur western à sketches aurait même tendance à prendre par le cou ce «cinéma recherché mort ou vif» devenu si rare en salle. En six chapitres, ces diables d’auteurs dérouillent quelques clichés du genre fondateur du mythe américain. L’entame du conte signe la pleine cohérence de ce mouvement formel fragmenté, reprenant un personnage de leur précédent film «Hail, Caesar!»

La bande annonce du film

Rappelez-vous, dans une mêlée où errait un George Clooney hagard en jupette de centurion romain s’entrechoquait une conversation philosophique sur Hollywood, l’art et le dollar. Sur le plateau, aussi hébété que la star du péplum, Hobie Doyle, cow-boy mélomane, tentait de défendre les utopies esthétiques d’un producteur. C’est ce même cow-boy triomphant qui ouvre «La ballade de Buster Scruggs», impérial desperado qui babille avec son cheval, flingue les hors-la-loi et, candide, monte au ciel avec des ailes d’ange, une lyre sur le cœur.

Hail Caesar:

Le clap de fin dans l’œuvre des Coen, auréolé d’humour noir, marque en général un éternel recommencement plus qu’une issue fatale. Ici, la mort assénée aux six-coups, par flèche indienne ou à la faux grand-guignolesque, hante chaque sketch. Dans les vastes espaces d’une Amérique originelle, ces trépas à répétition s’incrustent dans le cycle logique de la nature. La mort se matérialise comme un bon gag, elle peut aussi signifier le coût de la vie. Voir le superbe Tom Waits dans l’épisode «All Gold Canyon». Débauché pour la première fois par les frères, le chanteur à la voix rocaille s’impose en chercheur d’or dans une imagerie verdoyante, tel l’ermite dans «Walden» du philosophe Thoreau. S’il tue, c’est pour survivre à la société qui corrompt. La belle idée rousseauiste est enterrée et ensuite piétinée par un noble cerf.

Les Coen, peut-être influencés par leur flamboyante complice, l’actrice Frances McDormand, ont toujours pratiqué un féminisme subtil, d’une logique supérieure au militantisme de base. L’époque des pionniers se soucie peu des femmes. Les frangins les vengent à travers une créature tragique et romanesque dans «The Gal Who Got Rattled». De l’émotion à l’état brut, en pépites sans scories, passées au tamis universel. Tels qu’ils s’exposaient en duel du Bien et du Mal dans «No Country for Old Men», le libre arbitre et la fatalité s’opposent ici pour mieux s’entrelacer.

True Grit:

Cette «saga de 20 minutes» se cristallise autour d’une héroïne digne de l’amazone de «True Grit». Le segment aurait d’ailleurs le souffle d’un film entier. À condition de pouvoir le financer, ce qui, affirmait Joel Coen en conférence de presse à Paris, «est désormais plus périlleux que de mettre en scène un cheval». Car malgré ses prestigieux auteurs, «La ballade de Buster Scruggs» ne présente aucun intérêt pour Hollywood. «Or, Netflix, Amazon, Google sont prêts à soutenir ces projets boudés par les grands studios. De là, les cinéastes indépendants sont pris au piège de ce mode de diffusion.» Cette contrainte, quitte à friser l’emphase pontifiante, pointe dans «Ticket-repas». Faut-il suivre le public de masse qui snobe Shakespeare déclamé par un homme-tronc, pour applaudir les prédictions d’une volaille? Dans ce Barnum de freaks, les Coen dégainent: il serait suicidaire de se priver de la poule aux œufs d’or.

No Country for Old Men:

Western (USA, 132’). Sur Netflix.

Cote: ***

(TDG)