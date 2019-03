Des Quartz bien mérités

Un carton plein ou presque. Nominé quatre fois, le film d’Antoine Russbach, «Ceux qui travaillent», Genevois établi à Lausanne, a obtenu trois Quartz hier soir aux Prix du cinéma suisse. Dont celui tant convoité de meilleur film de fiction de l’année. Face à certains poids lourds, et on pense notamment à ces succès alémaniques que furent «Wolkenbruch» de Michael Steiner ou «Der Unschuldige» de Simon Jaquemet, ce n’était pas forcément gagné. Cette fiction généreuse, tenue et serrée, en prise avec les réalités du monde du travail, se centre sur un personnage de cadre interprété par Olivier Gourmet qui se retrouve du jour au lendemain mis sur la touche et confronté au chômage, ce qui va remettre en question tout son mode de fonctionnement.

Un parcours remarquable

Au Festival de Locarno, où le film avait été montré avec succès, nous avions rencontré Olivier Gourmet, qui ne tarissait pas d’éloges sur le réalisateur. «Antoine a fait le travail à la perfection. Il a entrepris des recherches sur le thème de son film, la violence dans le milieu du travail, et c’est exactement comme ça qu’il faut procéder.» Notons au passage que le film a accompli un parcours remarquable. Après sa première à Locarno en section «Cinéastes du présent», «Ceux qui travaillent» a fait le tour du monde - Haifa, Hamburg, Stuttgart, Le Caire, Angers, Glasgow, etc. - et le plein de prix. Peu de films suisses peuvent se targuer d’afficher un palmarès aussi fourni. C’est sans doute aussi cette capacité à s’exporter à l’international qui a poussé les membres de l’académie à voter massivement pour un film qui a encore remporté les Quartz du meilleur scénario et de la meilleure interprétation dans un second rôle pour la comédienne Pauline Schneider. Éclipsant même l’un des favoris de la soirée, Germinal Roaux, qui a signé avec «Fortuna» l’un des plus beaux films de l’année.

Antoine Russbach a conduit son travail à la perfection. Il a entrepris des recherches sur le thème de son film, et c’est comme ça qu’il faut procéder. Olivier Gourmet, Acteur principal de «Ceux qui travaillent»

Du côté des documentaires, les résultats étaient davantage prévisibles. La singularité et l’unicité de «Chris the Swiss» d’Anja Kofmel lui ont valu là aussi trois Quartz. Meilleur film documentaire, meilleure musique et meilleur montage. C’est l’histoire d’une enquête que la réalisatrice fait sur la disparition de son cousin, jeune journaliste qui a été assassiné durant le conflit yougoslave et dans des circonstances troubles. Et lorsqu’il n’y a plus d’images pour raconter les choses, l’animation s’y substitue.

«Il y avait plusieurs formes possibles pour raconter cette histoire-là, témoignait Anja Kofmel, lors d’un passage à Genève cet automne. L’animation, en soi, c’est comme la proposition d’un autre langage. C’est pour ça que cela peut escamoter le côté politique du film. On me pose souvent la question, d’ailleurs. Et je réponds que «Chris the Swiss» est un film politique sans en être un. Je dirais que son thème est politique, mais que sa perspective, ou plutôt son traitement, ne l’est pas.»

Moment d’émotion

Parmi les autres récompenses, on notera celle de meilleur acteur pour le formidable Joël Basman dans «Wolkenbruch», et le Quartz de la meilleure photographie, attribué à Peter Indergand, qui a éclairé «Eldorado» de Markus Imhoof. Force est de constater que ces résultats nous comblent, dans la mesure où l’Académie a récompensé cette année les plus méritants à nos yeux. La cérémonie a été traversée par quelques beaux moments d’émotion. Exemple lorsque Beki Probst est montée sur scène pour recevoir le Prix d’honneur des mains d’Alain Berset.

