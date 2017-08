Décès du militant noir et acteur Dick Gregory

Dans un message posté sur Facebook, son fils Christian Gregory n'a pas précisé la cause du décès. Il a simplement expliqué que son père, tombé malade le 9 août et hospitalisé le 12, était mort à Washington.

Dick Gregory, qui a ouvert la voie aux comiques noirs comme Bill Cosby et Richard Pryor, se produisait dans les grands clubs du pays au début des années 1960 et n'avait pas peur de mettre son public blanc face aux réalités du racisme. «Un Sudiste tolérant? C'est un type qui va vous lyncher sur un petit arbre», avait-il ainsi lancé, rapporte le «Washington Post».

Il racontait aussi sur scène, selon le «New York Times», avoir tenté de commander dans un restaurant du Sud ségrégationniste. A la serveuse lui disant «nous ne servons pas les personnes de couleur ici», il répondait: «tout va bien, je ne mange pas de personne de couleur. Apportez-moi simplement un bon poulet grillé».

Le comédien est ensuite devenu un militant fervent des droits civiques, multipliant les grèves de la faim.

