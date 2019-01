De grands succès retrouvent les écrans géants

Après la ressortie de «Titanic» (2012) ou de «Jurassic Park» (2013) sur nos écrans – et en 3D –, «La liste de Schindler», drame historique de Steven Spielberg sur la Shoah, revient en salle le 27 janvier, dans une version restaurée en 4K, soit de l’ultrahaute définition. Et sera notamment projeté dans les cinémas Pathé. Au-delà des rétrospectives de la Cinémathèque suisse ou des projections dans les festivals de films, certains classiques du cinéma – qu’ils soient des jalons de l’histoire du cinéma, de grands succès publics ou critiques – s’imposent désormais dans les grands circuits de distribution. Notamment les blockbusters hollywoodiens, qui s’offrent même de nouvelles affiches et bandes-annonces pour l’occasion.

Donner une nouvelle vie

La ressortie de «La liste de Schindler» a pour but premier de célébrer les 25 ans du film récompensé sept fois aux Oscars en 1994. Il permet surtout à son distributeur, Universal Pictures, de rafraîchir un film important de son catalogue en lui donnant une deuxième vie. «À l’ère du numérique et de la haute définition, la restauration d’un film donne l’impression de faire quelque chose de plus beau, de plus propre, et lui permet donc de rester dans le circuit», explique Frédéric Maire, directeur de la Cinémathèque suisse.

La numérisation d’une œuvre est une entreprise souvent longue et coûteuse. Mais la société de production investit peu d’argent comparé aux potentielles recettes qu’elle peut réaliser. La ressortie en salle vise aussi un retour sur investissement, selon Reto Philipp, directeur marketing d’Universal Pictures Switzerland. «Même si nous n’avons pas d’attente commerciale particulière avec cette ressortie, le processus de restauration a été long et coûteux pour le studio, étant donné que le film dure plus de trois heures. Nous voulions d’abord honorer comme il se doit un film qui compte énormément aux yeux d’Universal et de Steven Spielberg, avec qui le studio entretient un lien privilégié depuis plusieurs décennies. Et donc le montrer dans les meilleures conditions.»

Une fois remis à neuf, le film peut faire l’objet d’une réédition en vidéo ou d’une mise en ligne sur les plateformes de streaming. Mais une ressortie en salle permet de transmettre une œuvre aux nouvelles générations, de toucher une autre audience et, ainsi, de multiplier les sources de revenus. Pour Frédéric Maire, malgré la tendance actuelle et les plateformes de streaming comme Netflix, qui facilitent l’accès aux films anciens depuis chez soi, un certain public a toujours un intérêt à voir un film ancien sur grand écran. En témoigne le succès récent des projections des films «Pulp Fiction», de Quentin Tarantino, et «Le Guépard», de Luchino Visconti, au Capitole, à Lausanne, en fin d’année, qui ont chacune réuni plus de 800 spectateurs. «Les salles obscures apportent toujours des conditions particulières, une expérience événementielle unique et collective.»

Le marché suisse est vite saturé

Si la ressortie d’un film au cinéma ne coûte presque rien aux distributeurs de majors tels qu’Universal ou Warner Bros. – il suffit de mettre à disposition des salles le fichier numérique du film remastérisé –, il est pourtant rare de voir ce genre de ressorties en Suisse. Contrairement à la France. «Chez nos voisins, le marché est unique au monde. Il y a des distributeurs qui travaillent uniquement sur du film de patrimoine, poursuit le directeur de la Cinémathèque suisse. En Suisse, le marché est plus petit et très vite saturé. Les majors ont tout intérêt à mettre leurs nouvelles productions dans les salles plutôt que d’encombrer le terrain avec des films anciens dont la réputation n’est plus à faire.»

Comment expliquer alors que «La liste de Schindler» bénéficie d’une sortie en Suisse? Reto Philipp répond qu’il s’agit d’une volonté du groupe Universal à l’international. «La décision est prise en fonction des discussions entre la maison mère et Universal Suisse. Nous analysons les potentiels commerciaux d’une telle ressortie, la priorité du studio à ce moment précis et la place que l’on peut octroyer à un tel film dans notre catalogue et dans les salles.»

Importance historique

Au-delà de l’occasion d’un anniversaire ou d’une restauration, programmer une ressortie au sein de la grande distribution doit susciter l’intérêt auprès d’un large public. En somme, il doit s’agir d’un classique du cinéma ou d’un film culte. Comment en juger? En se fondant uniquement sur son succès critique ou commercial? «Non et non, répond Frédéric Maire. Les exemples contraires sont nombreux. Et certains films sont devenus cultes malgré un échec sur les deux tableaux. Cela doit être un film unique, qui traverse le temps et les générations. Et qui gagne à chaque fois une nouvelle qualité.»

Pour Universal, si «La liste de Schindler» remplit les conditions d’un grand succès populaire (320 millions de dollars de recettes dans le monde et sept Oscars à la clé), il représente avant tout un film à l’importance historique et culturelle. De par le traitement hollywoodien de son sujet – qui valu à Spielberg bon nombre de critiques lui reprochant d’avoir transformé la Shoah en grand spectacle – et de son contexte de sortie, en réponse à une montée d’idées néonazies et négationnistes à la suite de la chute du mur de Berlin. Sa date de ressortie le 27 janvier, un dimanche, n’est pas choisie au hasard, puisqu’il s’agit en réalité de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste.

(TDG)

«La liste de Schindler», Steven Spielberg (1994)Ressortie en salle le 27 janvier à l’occasion des 25 ans du film