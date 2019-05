Dans la roue d’un champion ordinaire

Benoît Poelvoorde soupire, navré. «Les Canadiens ne connaissent pas Sempé.» À l’entendre, cette lacune abyssale, tel le battement d’ailes du papillon, pourrait faire dérailler la planète. Ou du moins, son petit vélo mental. La métaphore cyclopédique tombe à point. Et même rudement dans «Raoul Taburin». Sur la monture du héros, le comédien se vautre dans un précipice et manque de se casser le cou, faute de n’avoir osé avouer qu’il ne savait pas monter à bicyclette. Conversation en roue libre.

Que partagez-vous avec Raoul Taburin?

J’ai une grande affection pour les peintres du dimanche. Tiens, je vais m’appeler comme ça désormais, acteur du dimanche. Quelqu’un qui crée par passion, et tant pis s’il est moqué. Taburin le sait, comme son ami photographe (ndlr: interprété par Édouard Baer), sait qu’il n’est pas Cartier-Bresson, pas cet archer zen qui devient flèche et cible. Lui, l’instant décisif, il le rate à chaque fois. Bon, si Cartier-Bresson avait connu les selfies, lui aussi aurait été terrorisé de voir sa fière morale devenir du pipeau.

Êtes-vous nostalgique?

Non, frustré parfois. Même s’il y aura toujours des artistes pour vous tenir la dragée haute, la paresse finit toujours par remplacer la créativité. J’aime la hauteur de Sempé qui, mine de rien, esquisse un conte universel sur les petits secrets inavouables. Taburin qui ne tient pas à vélo, c’est le type qui n’arrive pas à rentrer dans la vie. Son père ne lui a jamais retiré ses petites roues. Ça parle aux enfants et aux adultes. Du coup, personne n’ira voir ce film! Qui a le courage de garder son âme de gamin?

Vous… Ne donnez-vous pas votre voix au Petit Nicolas en livre audio depuis dix ans?

Mais les gens préfèrent coller le nez de leurs enfants sur un écran de télé, plutôt que de leur donner des histoires à entendre. Pareil sur les plateaux, désormais, dès que la prise est finie, les acteurs et les techniciens vont se cacher dans leur téléphone. Attention, je ne pars pas en croisade contre les travers de l’époque, ce serait trop déprimant. Et râler pousse à l’aigreur méchante. Si vous n’êtes pas de bon poil, n’allez pas emmerder les autres.

Jouer les silences de Sempé, dur ou jouissif?

Son dessin excite beaucoup plus l’imagination que ma tronche plaquée dessus. Après, ce n’est pas compliqué, il faut y aller au premier degré, fermer sa gueule et aimer les défauts du personnage. Et ne pas se regarder jouer. Le plus beau compliment que j’ai eu, c’était d’un gosse. Il avait eu peur pour moi!

Le rejet que craint Taburin, vous le connaissez?

Taburin a peur de tout, même de demander à son père qu’il le pousse dans le dos, qu’il l’aide un peu à tenir droit. Moi, j’ai appris autrement. Je n’avais pas de roulettes à mon vélo, je suis tombé et je suis remonté. De là, je ne cherche pas à être champion, ni à révolutionner le monde. J’ai pris la liberté de l’échec, comme Godard qui conseillait carrément de rater son deuxième film. Et de toute façon, le cinéma ne fait plus peur depuis longtemps.

Manqueriez-vous d’ambition?

Dans ce métier, l’ambition s’apparente souvent à des considérations pesantes, alors qu’un je-m’en-foutisme pondéré peut s’avérer constructif. L’industrie du cinéma fonctionne quand même sur des règles qui n’ont rien à voir avec la création proprement dite. Mais il ne faut pas oublier que l’orgueil encombre, aussi déplacé que la beauté vue comme un atout potentiel de l’acteur. Je suis la logique de mon physique! J’admire plus le labeur de l’artisan qui sculpte des tiroirs qui glissent sans bruit, que la star qui pose deux crottes sur un tableau.

Vous n’irradiez pourtant pas la sérénité.

Comment l’être dans notre société toujours plus marquée par l’individualisme crapuleux? Nous finirons par nous habituer à tout par cynisme. Ces gens qui hurlent dans la rue aujourd’hui ressemblent à ceux que dessinait Sempé, toujours d’époque. Nous y ajoutons un comble. Alors que nous communiquons toujours plus, aucun message ne passe dans le tohu-bohu. Enfin… comme dit ma mère, nous n’avons qu’un petit passage sur terre, alors je m’en tamponne. Surtout à mon âge.

Vous n’en êtes pas à la sénilité précoce, si?

Ah, mais j’ai 55 ans, j’ai brûlé ma bougie par les deux bouts, je vais prendre ma retraite très bientôt.

Vous le dites depuis dix ans.

J’admets, c’est juste! Faut pas croire que je divague, j’ai tenté d’analyser. En fait, je parle de retraite, parce que je n’en veux pas. Pareil avec l’immortalité. J’en cause pas mal, parce que cela me déplairait au plus haut point et ôterait tout sens à la vie. Donc, je continue le cinéma. Qu’est-ce que je ficherais d’autre sur terre pour tromper l’ennui!

Qu’est-ce qui vous évade désormais?

Je lis et de tout, sauf les magazines. Comme je perds la mémoire, j’oublie ce que j’ai aimé, donc je peux le relire. Je suis le bibliothécaire de l’alzheimer.

Et le dessin, vos premières amours?

Je peins sur les murs de mon petit atelier chez moi, à mon usage exclusif. Et c’est très laid, me dit ma femme. Je m’en moque, je me fais plaisir avec tout ce que j’ai sous la main, ça dépend de ce que j’ai bu. Le lendemain, je repeins dessus. Je n’embête personne, pas comme ces musiciens de gare ou ces tagueurs qui vous forcent à supporter leurs horribles œuvres.

Comment vous voyez-vous dans dix ans?

Oh, il sera mort le Poelvoorde! Au-delà, Dieu me préserve d’être encore dans le cinéma. Je ne demande pas le Léman, mais des arbres et des petits oiseaux, mes deux chiens, mon vieux gilet. En attendant, je mets des fleurs en pot, j’arrose mes citronniers, je fais éclore mes orchidées. C’est du courage, une plante, ça doit apprendre à survivre immobile. (24 Heures)