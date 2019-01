Combien de temps entre la salle de ciné et le streaming?

Sorti au cinéma le 19 septembre après une projection remarquée à Locarno, «Le vent tourne» de Bettina Oberli est accessible depuis le 19 janvier sur différentes plateformes légales et payantes (iTunes, Swisscom TV). Si ce laps de temps est dans la moyenne pour la Suisse, aucune loi, contrairement à la France, ne grave ce délai dans le marbre. Réelle industrie dans l’Hexagone, le septième art est protégé par des règles très strictes. Ces dernières ont d’ailleurs été assouplies le 21 décembre, passant par exemple de 28 à 22 mois pour la diffusion sur les chaînes de TV gratuites. Le but? Optimiser la rentabilité des films diffusés sur son territoire.

Une législation «très pauvre»

Qu’en est-il en Suisse? Des salles obscures aux petits écrans, la chaîne dispose de lois bien plus libérales. Ainsi les délais de diffusion des films répondent au bon vouloir des différents partenaires (par exemple producteur et distributeur) qui élaborent ensemble leur stratégie en fonction des besoins du film et de la réalité du marché. «Je crois qu’il faut faire la distinction entre les lois suisses et les habitudes des ayants droit actuellement, explique Roger Chevallaz, juriste à Filmdistribution Suisse. Notre législation reste très pauvre sur ces questions.» En effet, seul un article dans la loi sur les droits d’auteur évoque vaguement le sujet du délai entre un passage en salle et sur d’autres supports, sans jamais spécifier de durée. Mais au moment de signer le régime d’exploitation du film entre le producteur et le distributeur, quatre mois sont en général fixés avant le passage sur les différentes plateformes. «Cela donne une sécurité pour les exploitants de salles, selon Laurent Steiert, chef suppléant de la section cinéma de l’Office fédéral de la culture (OFC). Mais cela risque de changer pour certains films qui auront à l’avenir plus d’intérêt à sortir plus tôt sur les plateformes.»

Habitudes des consommateurs

Les films coproduits par la SSR sont, quant à eux, diffusés sur les antennes TV entre 12 et 20 mois maximum après leur sortie au cinéma. «Ce délai varie en fonction de la programmation des différentes chaînes», explique Sibylle Tornay, de la SSR. Mais tout reste ouvert et les pratiques évolueront sans doute selon les habitudes des consommateurs. De manière générale, l’arrivée de Netflix et d’Amazon au sein de nos productions changera certainement la donne. «Lorsque ces grands groupes financeront davantage nos contenus nationaux, alors leur intérêt sera quand même de sortir les œuvres en ligne le plus rapidement possible», précise encore Laurent Steiert.

La bande-annonce de «Le vent tourne»

(TDG)