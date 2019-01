Claude Ruey quitte la présidence de Visions du Réel

Sous les dix ans de présidence de Claude Ruey, Visions du Réel a connu «de grands succès tant sur le plan quantitatif que qualitatif». La fréquentation est passée de 20'000 à plus de 40'000 entrées et le festival consacré au documentaire est considéré comme «l'un des quatre les plus importants du genre au monde», relève le communiqué.

Dans sa lettre de départ, Claude Ruey remercie «le travail collectif» qui a abouti au succès de Visions du Réel. Le Conseil de Fondation s'est mis à la recherche d'un nouveau président qui sera désigné «dans les meilleurs délais». (ATS/TDG)