CinéForom et la SSR s’intéressent de très près à la création numérique

Le communiqué est laconique, mais la nouveauté d’importance. Un guichet de soutien à la création numérique romande vient d’être créé conjointement par CinéForom et la SRG SSR. Mais de quoi s’agit-il? Depuis quelques mois, l’apparition notamment de la VR, ou réalité virtuelle, dans le paysage est en passe de révolutionner notre rapport à l’image.

Dernier exemple en date, la visite immersive dans la Genève de 1850 à la Maison Tavel (lire nos éditions du 10 avril). Ou la reprise de la formidable VR_I de Gilles Jobin en ce moment à la Comédie. À la Mostra de Venise comme au GIFF de Genève, la VR a de plus en plus droit de cité, et il était temps que des soutiens officiels voient le jour.

Cette aide à l’innovation passe donc par un appel à projets doté d’une enveloppe annuelle de 450 000 francs. «300 000 francs viennent de l’aide sélective de CinéForom et 150 000 de la SSR», nous précise Gérard Ruey, secrétaire général de la Fondation romande pour le cinéma. Le délai de dépôt des dossiers est fixé au 17 septembre.

Il ajoute: «Nous octroyons deux bourses pour la production et quatre pour le développement.» Pour juger ces projets, un jury international se réunira et dévoilera le nom des lauréats lors du prochain GIFF, ou Geneva International Film Festival, en novembre. «Par cet acte fort, Cinéforom entend manifester son ouverture pour les nouvelles formes d’écriture», peut-on lire dans le communiqué. Ce guichet de soutien sera en tout cas renouvelé pour deux ans. Et après, on verra.

CinéForom Fondation romande pour le cinéma, Maison des arts du Grütli, 16, rue du Général-Dufour www.cineforom.ch

(TDG)