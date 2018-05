Christophe Honoré bouleverse avec «Plaire, aimer et courir vite»

Pour la quatrième fois à Cannes, Christophe Honoré se retrouve en compétition douze ans après «Les chansons d’amour ». S’il est beaucoup question de sexe dans « Plaire, aimer et courir vite », le réalisateur privilégie à son habitude la pudeur, la délicatesse des sentiments dans cette belle et bouleversante romance gay, condamnée dans les années 90 mais pleine de grâce, de vitalité et de légèreté.

1993. Arthur (Vincent Lacoste), un étudiant de Rennes (comme le réalisateur avant lui) rêve de monter dans la capitale pour faire du cinéma. Il voit sa vie basculer lorsqu’il rencontre par hasard dans une salle obscure Jacques (Pierre Deladongchamps), un dramaturge parisien malade du sida. Les deux héros vont se plaire, s’aimer et courir vite. Les jours de Jacques sont comptés. Pour autant, il ne s’agit pas d’un coup de foudre. Les amants sont souvent séparés éloignés l’un de l’autre par d’autres histoires. De cœur ou de cul.

Pourquoi associer deux films en raison d’une identité sexuelle ?

Comme le film évoque le sida ravageur des années 90, la tentation est forte de tirer un parallèle avec « 120 battements par minute » de Robin Campillo, Grand prix du jury l’an dernier. Christophe Honoré peut le comprendre. «Ils ont l’air de se ressembler, mais en réalité ils sont opposés », relève-t-il lors de la conférence de presse. « Ce qui m’énerve c’est qu’on cherche à les rapprocher simplement parce qu’il y a de l’homosexualité dans l’air. Pourquoi ne pas relier « Plaire, aimer et courir vite à Mektoub my Love » qui se passe à la même période ? Pourquoi associer deux films en raison de l’identité sexuelle des protagonistes ? »

Le plus important, c’est l’aspect très personnel revendiqué du film, où Christophe Honoré a tenté de retrouver une émotion propre à sa jeunesse, tout en rendant hommage à une génération d’artistes fauchés avant 40 ans par la maladie. Il avoue avoir mis beaucoup de lui dans le rôle du père homosexuel joué par Pierre Deladongchamps et dans celui du jeune étudiant provincial incarné par Vincent Lacoste, cherchant sa voie à la fois professionnelle et sexuelle,

« Cela fait un moment que je l’ai repéré et que je voulais l’inviter dans un de mes films. Je me souviens de cette phrase de Françoise Sagan : à force de parader on finit par avoir l’âme paradeuse. Je trouve que Vincent a l’âme paradeuse… »

« Que puis-je dire après ça, s’amuse l’intéressé. «C’est simple. Je suis un acteur et très fan des films de Christophe Honoré. Alors quand on a la chance de recevoir une telle proposition d’un tel cinéaste, on n’hésite pas ».

Auparavant, le comédien avait rappelé qu’il était justement venu au monde en 1993. « A part ma naissance, dont je me souviens très bien… je ne sais pas grand-chose de cette époque. Je n’ai pas d’images comme pour les hippies et les pattes d’éph’… »

Dans cette ambiance, cet univers qu’il découvrait, il se révèle excellent, comme toujours. De tous les plans, formidable de naturel et de justesse, le joli Vincent peut tout-à-fait prétendre à un prix d’interprétation. (TDG)