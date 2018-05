Cannes Classics donne vie au cinéma d’avant

Depuis 2004, Cannes Classics, rendez-vous incontournable des cinéphiles de la Croisette, revisite des chefs-d’œuvre qui ont forgé l’histoire du cinéma, ou des trésors moins connus mais qui méritent de l’être. Pour la 71e édition cannoise, cette section affichant le travail de valorisation du patrimoine mondial est composée de 26 longs-métrages et d’un court. Elle fonctionne comme tous les volets du festival, avec des œuvres montrées pour la première fois en version restaurée.

2018 c’est aussi le centenaire de Bergman, glorifié à travers trois films

À sa tête, Gérald Duchaussoy, un passionné de cette sauvegarde des films d’avant pour les faire revivre au présent. Il ne voit pas la chose comme une confrontation entre anciens et modernes, mais comme un cinéma en miroir, une invitation à la transmission, à la découverte d’opus qui se répondaient peut-être davantage qu’actuellement. Reliés par des fils picturaux, littéraires, un sens du cadre, du visuel, de la photographie, ils donnent ainsi tout son sens au septième art. Le clou culte de ce cru 2018, souvent considéré comme le meilleur film de science-fiction, c’est «2001, l’odyssée de l’espace» de Stanley Kubrick, dont on célèbre les 50 ans. La copie 70 mm est tirée à partir d’éléments du négatif original.

Cannes Classics témoigne par ailleurs d’un travail d’exploration du passé à travers la pellicule d’aujourd’hui par le biais de cinq documentaires. À commencer par ceux consacrés à deux femmes: «Jane Fonda In Five Acts», de Susan Lucy, évoque la carrière de l’actrice, de la productrice, de l’activiste politique, sa place dans l’histoire du XXe siècle, sa relation aux hommes de sa vie. Sans oublier son passage par l’aérobic pour financer les campagnes de son mari sénateur. De son côté, Alice Guy, première réalisatrice, productrice et directrice de studio, figure au centre d’un documentaire de Pamela B. Green revenant sur son parcours de pionnière.

2018 c’est aussi le centenaire de Bergman, glorifié à travers trois films. «Le septième sceau», en version restaurée, «À la recherche d’Ingmar Bergman» de Margarethe von Trotta et «Bergman - A Year In Life» de Jane Magnusson. Quant à l’inoubliable auteur de «Citizen Kane», il mérite un essai, «Les yeux d’Orson Wells», sous forme de voyage du critique et historien Mark Cousins dans l’autre univers du cinéaste: ses dessins, peintures et œuvres de jeunesse vus pour la première fois à l’écran.

Pour en revenir à la fiction, on trouve dans ce riche menu à forte puissance cinéphilique «Le voleur de bicyclette» de Vittorio de Sica, «Battement de cœur» d’Henri Decoin, «Voyage à Tokyo» de Yasujiru Ozu, «La religieuse» de Jacques Rivette ou «La garçonnière» de Billy Wilder. Et comme on est au bord de la mer, on quitte les salles obscures pour se retrouver plus populairement à la plage et se replonger dans «Grease» de Randal Kleiser, en présence de John Travolta. Sans oublier «Vertigo» du grand Hitchcock, «Bagdad Café» de Percy Adlon ou, ce qui s’impose en l’occurrence, «Le grand bleu», de Luc Besson. (TDG)