Bruno Ganz et Joel Basman sur la toile de Cannes

La Suisse est représentée avec plusieurs coproductions au festival de Cannes. La productrice de «Chris the Swiss», Sereina Gabathuler est sélectionnée pour le programme de l'EFP Producers on the Move. Et des films avec Bruno Ganz et Joel Basman seront projetés durant la quinzaine.

Film posthume

Le film «A Hidden Life» de l'américain Terrence Malick sera projeté dans le cadre du concours. Il raconte le destin d'un opposant au régime, qui refuse de servir dans la Wehrmacht et est assassiné par les nazis. Les acteurs suisses Bruno Ganz, décédé mi-février, et Joel Basman figurent à l'affiche de cette co-production allemande.

Une première image de "A Hidden Life" de Terrence Malick (en compet à Cannes) https://t.co/KVUKfbxFjH pic.twitter.com/hUXfQ5djN1 — TROISCOULEURS (@Trois_Couleurs) 18 avril 2019

Dans la section Un Certain Regard, le festival projettera «Les Hirondelles de Kaboul» de Eléa Gobbé-Mévellec et Zabou Breitmann. Ce film animé est une co-production de la Suisse avec la France et le Luxembourg.

«Les particules» de Blaise Harrison fêtera sa première lors de la Quinzaine des Réalisateurs, indique mercredi Swissfilms. Ce long-métrage signe les débuts du franco-suisse.

«Le Daim» de Quentin Dupieux, coproduit par la maison de production genevoise Garidi Films, ouvrira la Quinzaine des Réalisateurs. Le producteur genevois Dan Wechsler, présentera pas moins de deux films à Cannes cette année, «The Whistler» de Corneliu Porumbuiu et «Cancion sin nombre» de Melina León.

Gabathuler on the Move

La productrice zurichoise Sereina Gabathuler a été sélectionnée par la European Film Promotion pour le programme Producers on the Move. Elle s'était déjà fait un nom avec des films tels que «Yéniche Sounds»et «Amours Ennemies».

Cette année, la Zurichoise présentera son nouveau projet «Frozen Soil», le deuxième film d'animation de la réalisatrice Anja Kofmel.

La 72e édition du festival du film de Cannes se tient du 14 au 25 mai. (ats/nxp)