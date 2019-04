«Border» traque la part animale de l’humain

Faire face au malaise, à ce qui dérange. On aura beau chercher dans tous les sens, on trouvera difficilement un film qui ressemble à ce «Gräns» («Border») révélé l’an passé à Cannes, où il a gagné le prix de la section «Un certain regard». D’Ali Abbasi, réalisateur danois d’origine iranienne, auteur d’un premier film inédit et d’horreur, «Shelley», projeté à Berlin en 2016, on ne connaît presque rien. Adaptant une nouvelle de 2004 écrite par le romancier suédois John Ajvide Lindqvist, il signe avec «Border» un film de fantasy à l’étrangeté sourde, dissertation sur les rapports tortueux entre humanité et animalité. Voyons plutôt. Tina travaille comme douanière. Elle est très laide, pour ne pas dire difforme, mais possède un don particulier, à savoir un odorat exceptionnel. Qui lui permet par exemple de détecter, à l’intérieur d’une clé USB cachée dans un téléphone portable, la présence de fichiers pédopornographiques.

Énoncé ainsi, l’affaire semble placée sous le signe de l’irrationnel. Et c’est bien sur ces eaux-là que le film navigue, quitte à basculer aux deux tiers. La rencontre de Tina avec Vore, un homme qui lui semble suspect, va en effet changer la donne. D’autant plus qu’une nouvelle enquête va la conduire dans l’appartement d’un jeune couple d’apparence tout à fait normale qui se livre à des actes monstrueux sur des bébés. Ce surgissement de l’horreur dans un quotidien déjà fissuré pousse à remettre en question les notions de frontière (c’est précisément le sens du titre) entre humains et bêtes, entre normalité et anormalité, ou plus schématiquement entre bien et mal. Le fait que la raison ou la justice soit endossée par un personnage monstrueux, plus proche des masques des comédiens de «La planète des singes» que des policiers tels que le cinéma les représente usuellement, déplace encore le curseur. Et entretient une ambiguïté constante entre ce qu’on voit et ce qu’on ressent.

Peu de films sont susceptibles de nous remuer avec une telle puissance, jusqu’à abolir nos habituels réflexes de jugement et de catégorisation. «Border» est littéralement une œuvre de mise à nu, un travail à couper le souffle sur la part animale, physique ou mentale, qui se trouve en latence en tout individu, à des degrés divers. L’un des films chocs du moment. À ne pas rater, on l’aura compris.

«Border», Suède, 110’, Cote: *** Cinémas du Grütli

(TDG)