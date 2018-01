Black Movie débute ce soir et mettra à l’honneur les films de «mauvais genre»

Il y a dix-neuf ans, Black Movie n’était encore qu’un tout petit festival, dirigé par d’autres gens, situé dans d’autres lieux, et dont la plupart des auteurs phares n’avaient pas encore tourné un seul film. La manifestation a pu s’inscrire dans la longévité grâce à la reprise en main insufflée depuis quelques années par ses deux directrices, Kate Reidy et Maria Watzlawick, entourées d’une équipe de fidèles concoctant chaque année ce qu’est devenu aujourd’hui le festival. Rendez-vous désormais incontournable du mois de janvier, Black Movie permettra une fois de plus, entre demain soir et le 28 janvier, de faire le plein avec 121 films, et de ponctuer son agenda entre dix soirées et de nombreux événements. L’un des focus de cette édition est incontestablement la sélection et rétrospective de films queer qui se déploiera au cœur du programme. Une sélection intitulée Mauvais genre 2018, et présentée comme une ode à l’équivoque, sera ainsi l’occasion de découvrir le dernier film de l’Argentin Marco Berger, Taekwondo, qui se déroule une fois encore dans un univers de garçons. Seuls dans une grande villa, sans leurs copines, ceux-ci se baladent en shorts ou tout nus, et dans ce contexte viril, Fernando va s’éprendre de German. Moins binaire que ce résumé, le film joue sur une sorte d’ambiguïté constante et augure surtout d’un graphisme dont l’érotisme ne semble qu’être affaire de déplacements de corps dans l’espace. Sinon on parle beaucoup dans ce film, et le surnom de «Rohmer du cinéma gay» parfois accolée à Berger prend tout son sens. La rétrospective rattachée à ce programme questionne elle aussi les corps. Entre celui fétichisé à l’extrême du jeune héros d’O Fantasma de João Pedro Rodrigues (2000), ceux de ces étranges garçons qui s’évanouissent dans la moiteur mystérieuse de la jungle de Tropical Malady d’Apichatpong Weerasethakul (2004) ou encore ceux de cette famille qui paraît se vautrer dans la touffeur du cinéma porno de Serbis de Brillante Mendoza (2008), quelque chose paraît circuler entre tous ces films. Il y en a une petite vingtaine au cœur du programme. Mais moult autres découvertes seront possibles à Black Movie, ainsi que des rencontres, exemple avec Sharunas Bartas, et des tables rondes, dont une sur la violence faite aux femmes. Horaires et programme sur le site.

blackmovie.ch Du 19 au 28 janvier (TDG)