Black Movie affiche un programme puissant pour son 21e anniversaire

C’est le premier grand rendez-vous cinématographique de 2020. Comme chaque année, le festival Black Movie dévoile son programme début janvier. Et le menu est aussi copieux qu’appétissant. 102 films le composent, répartis méthodiquement dans dix sections thématiques. «Non compétitives, rappelle Kate Reidy, l’une des codirectrices, avec Maria Watzlawick, de l’événement. Le festival comporte néanmoins quatre prix.» Avant de distribuer la liste des films qu’on pourra découvrir à Genève entre le 17 et le 26janvier, Kate et Maria en ont présenté un choix émaillé d’extraits. Le procédé est inhabituel, mais il permet de saliver. D’abord parce qu’on pourra voir des films entrevus dans d’autres festivals, titres souvent écrasés par l’actualité. Ensuite parce que ces inédits sont tous particulièrement attirants.

Ainsi du dernier Pedro Costa, ce «Vitalina Varela» primé à Locarno et que le cinéaste viendra lui-même présenter, non sans donner au passage une master class à la HEAD. Le dernier film du Turc Emin Alper, «A Tale of Three Sisters», qui concourait il y a près d’un an à Berlin et qui nous laisse un souvenir ébloui. Plus près de nous, on se souvient peut-être que le film du Tchèque Vaclav Marhoul, «The Painted Bird», fut l’un des chocs de la Mostra, à cause de la cruauté de ce qu’il raconte et des malheurs terribles qu’y endure un petit orphelin que la guerre et la vie vont écorcher. Enfin, les quatre heures trente du dernier Lav Diaz, «Halte», ou la radicalité du nouvel opus de Basil Da Cunha, «O Fim do mundio», font figure de têtes de série. Nombreux seront les cinéastes à faire le voyage. Koji Kukada, Joao Nicolau, Alexandre Gortchiline (qu’on connaît comme acteur dans «Leto»), Nicole Schafer, qui nous vient d’Afrique du Sud, ou encore Dmitry Mamuliya, qui avait aussi fait sensation à la Mostra avec «The Criminal Man», tous viendront à Genève.

Tout cela serait incomplet sans les diverses tables rondes qui ponctueront la semaine et sans les Nuits blanches qui prolongeront les soirées, parfois dans des lieux inédits, comme La Piscine, au 3, rue des Savoises. Comme l’an passé, il y aura une salle de cinéma en VR (réalité virtuelle) centrée sur «Second Life». «Et nous ferons des prix solidaires sur les pass», conclut Kate Reidy.