«Avengers: Endgame» détrône «Avatar»

Le dernier opus des super-héros «Avengers: Endgame» a ravi dimanche le record des recettes à «Avatar». Il a engrangé plus de 2,790 milliards de dollars dans le monde depuis sa sortie en avril, a annoncé le groupe Disney.

Le 22e film de l'univers cinématographique Marvel, qui a coûté environ 500 millions de dollars, pourrait rapporter encore davantage, puisqu'il reste projeté sur des centaines d'écrans américains. Le record était détenu depuis dix ans par James Cameron avec 2,789 milliards de dollars de recettes depuis sa sortie en 2009.

