«Avengers: Endgame» cartonne dès sa sortie

«Avengers: Endgame» enchaîne les records depuis sa sortie. Il a réalisé le meilleur démarrage de l'histoire du box-office nord-américain, selon les estimations publiées dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations.

Le film de super-héros de l'univers Marvel a récolté 350 millions de dollars (autant en francs) entre vendredi et dimanche aux Etats-Unis et au Canada. Cette somme atteint 1,2 milliard des dollars dans le monde depuis sa sortie mercredi.

Des débuts supersoniques pour le quatrième et dernier volet des aventures d'Iron Man, Hulk, Thor et compagnie, truffé de combats spectaculaires, d'humour et de larmes. Il efface ainsi le record établi en 2018 par le troisième opus, «Avengers: Infinity War», et ses 257,7 millions de dollars.

Un autre film de l'univers cinématographique Marvel occupe -très loin derrière, avec 8,1 millions de dollars- la deuxième place du box-office nord-américain: «Captain Marvel». L'actrice oscarisée Brie Larson y incarne une ancienne pilote d'élite dotée de super-pouvoirs.

En tête le weekend précédent pour sa sortie, «La Malédiction de la dame blanche», film d'horreur très classique, chute à la troisième place, avec 7,5 millions de dollars de recettes. Au pied du podium, «Breakthrough», drame adapté d'un roman chrétien vantant les mérites de la foi et des prières, a engrangé de son côté 6,3 millions de dollars ces trois derniers jours.

Il devance un autre film de super-héros, cette fois de l'écurie D.C. Comics, «Shazam!». Les 5,5 millions de dollars engrangés durant le weekend lui permettent de dépasser les 130 millions sur un mois. (ats/nxp)