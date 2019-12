Ariane Ascaride, actrice universelle

C’est un rôle fondamental. Celui d’une femme qui veille sur les autres, avec bienveillance, sans les juger, sans les condamner. Elle s’appelle Sylvie et Ariane Ascaride lui prête son visage et son talent. Grand-mère d’une petite Gloria depuis quelques jours, elle règne sur une famille recomposée et accueille son ex-mari, qui sort tout juste de prison, pour lui présenter cette petite-fille. Histoire de famille, que ce nouveau Guédiguian, et drame social aussi. Âpre mais jamais démonstratif. Sans doute plus universel que d’autres films du cinéaste marseillais (lire ci-dessous).

Pour ce rôle magnifique, Ariane Ascaride a obtenu la coupe Volpi de meilleure actrice à la dernière Mostra vénitienne, où «Gloria Mundi» figurait en compétition. Puis elle a tenu un discours limpide et pertinent sur la précarité, discours qu’on peut aisément retrouver sur YouTube. Plus récemment, elle est venue en Suisse parler du film et on a fait le point avec elle sur tout plein de choses.

Le rôle de Sylvie, que vous tenez dans «Gloria Mundi», fixe-t-il le point de vue du film?

Je ne l’aurais pas formulé ainsi. Pour moi, il s’agit d’abord d’un film choral. Je ne me suis pas pris le chou avec ce personnage. Je dirais même que ce rôle m’a échappé. Je l’ai laissé passer, sortir de moi, comme ça. Mais il existe par rapport à toute cette famille. En fait, Sylvie est assez opaque. C’est curieux, j’arrive mieux à en parler et à la définir aujourd’hui que durant le tournage.

Comment avez-vous réagi en apprenant que vous aviez reçu la Coupe Volpi pour ce rôle?

Je ne m’y attendais pas du tout. Je trouvais même absurde d’être récompensée, vu qu’il s’agit d’un film choral. Tous les autres auraient mérité de recevoir quelque chose, d’ailleurs.

Le film tient à la fois de la tragédie grecque et du drame social. Lequel prime à vos yeux?

Les deux comptent. Les deux sont justes. Le film est le résultat d’un mélange. Entre le poids du fatum sur les personnages et la réalité sociale dans laquelle ils vivent. Ce qu’il y a de curieux, c’est que Robert Guédiguian était parti pour réaliser une comédie. Avec un tout autre scénario, évidemment. Mais vous savez, quelque chose a changé chez Robert Guédiguian. Et c’est peut-être grâce à ce film.

Intervenez-vous dans ses scénarios?

Jamais. Je ne le veux surtout pas. J’ai le plaisir de découvrir mes personnages ensuite. Parfois avec amusement. Et aussi de voir où se nichent les acteurs de la famille, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, et les autres. Le seul film où aucun d’entre nous ne figure, c’est «Le promeneur du Champ-de-Mars». Mais c’est à cause du sujet (ndlr: les dernières semaines de la vie de François Mitterrand). Et dans son prochain film, qui se déroulera en Afrique, il n’y aura aucun d’entre nous.

En même temps, dans «Gloria Mundi», on a le sentiment que la famille s’agrandit. Robinson Stévenin, Anaïs Demoustier, Grégoire Leprince-Ringuet. Certains avaient déjà travaillé dans les films de Robert Guédiguian, mais pas tous.

Oui, je suis un peu un agent de casting sur les films de Robert. Lui-même ne travaille jamais avec un directeur de casting. Pour les trois que vous citez, plus Lola Naymark, j’y suis un peu pour quelque chose. Je les lui ai suggéré. Sans moi, la distribution ne serait pas tout à fait la même. Mais cela fait partie de sa manière de travailler, d’écouter les conseils des autres, de ses proches. Tout passe par l’échange, avec lui.

Par la force des choses, vous avez tourné la moitié de votre filmographie avec Robert Guédiguian, qui est votre compagnon. Ce n’est pas dur pour les autres cinéastes, qui voudraient peut-être vous diriger eux aussi?

Je ne sais pas, mais en tout cas, que ce soient sur les films de Robert ou sur ceux des autres, j’ai toujours tourné ce que je voulais.

Jamais de mauvaises expériences?

Si, une fois, pour un truc à la télé. Je n’avais pas répété, je n’ai jamais rencontré le réalisateur. Je n’avais pas de partenaires, les maquilleuses parlaient de leurs soucis entre elles.

«Gloria Mundi» brasse beaucoup de thèmes. Quel est le principal sujet du film, pour vous?

La récupération du discours des dominants pour faire croire qu'il est aussi devenu celui des dominés. Le film dit que le capitalisme a eu cette force incroyable de faire croire aux gens que c’était la meilleure manière de vivre.

Selon vous, qu’y a-t-il de pire dans la société actuelle?

L’absence de regard sur l’autre. Ces complexes qu’on nous inflige lorsque nous ne ressemblons pas à un modèle donné. A la télévision, je suis tombée sur une émission où des candidats s’invitent aux mariages les uns des autres et se donnent des notes. C’est le pire du pire.

On dit souvent de vous que vous êtes une actrice engagée. Et même l’une des seules en France.

Il y en a d'autres, mais peu. Muriel Robin s’engage pour la cause des femmes, Marion Cotillard pour le climat.