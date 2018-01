Après Weinstein, le cinéma se rationne

Il y a quelques années, à la Mostra de Venise, et même à Cannes, l’apparition du logo de Miramax, société créée par les frères Weinstein, était accueillie par un concert de sifflets. En cause, la réputation de voyous, d’individus sans scrupules qui jouaient des coudes pour placer leurs films partout, de la Croisette aux Oscars. C’est d’ailleurs grâce à Harvey Weinstein en personne que The Artist a pu cartonner aux États-Unis et Jean Dujardin recevoir son Academy Award. On ne parlait pas encore d’affaire Weinstein ni de harcèlement, même si certains savaient, du moins dans des sphères très privées.

Exclu du cinéma à vie

C’est le 5 octobre 2017 que tout bascule, avec un article du New York Times où Harvey Weinstein est accusé, notamment par les actrices Ashley Judd et Rose McGowan, de harcèlement sexuel. Le producteur se met en congé sans immédiatement réaliser l’effet dévastateur de la nouvelle, rapidement suivie d’autres plaintes d’actrices – à ce jour plus de 70 – l’accusant à leur tour de viol. Weinstein est exclu de l’Académie des Oscars, son nom est effacé de la promenade des planches de Deauville. Également exclu du syndicat des producteurs, il est assuré de ne plus travailler dans le cinéma à vie. Et plus personne ne veut être associé, de près ou de loin, à ses projets. Ainsi, Oliver Stone s’est retiré de la série Guantánamo. Et le dernier film produit par la Weinstein Company, un énième Amityville, a fait un flop total.

L’affaire, loin d’en rester là, en a vite engendré d’autres dans une sorte de mouvement ascensionnel que plus rien ne semble pouvoir contrôler. Les réalisateurs James Toback, Brett Ratner, Gary Goddard et John Lasseter, ainsi que les acteurs Kevin Spacey et Dustin Hoffman, se retrouvent notamment dans la tourmente et accusés à divers titres de méconduite sexuelle, tout comme bon nombre de personnalités hors cinéma qu’il serait fastidieux de citer toutes. Certains faits relèvent-ils de la rumeur? De la vengeance ou de la diffamation? Ce sera à la justice de le trancher. En attendant, les affaires ont des répercussions directes sur l’industrie du cinéma et donc sur les produits (films ou séries) qui en seront issus.

Le cas de Kevin Spacey est notable. Accusé d’agressions sexuelles par plusieurs comédiens, il a vu sa carrière marquer un coup d’arrêt. À l’affiche du dernier Ridley Scott, Tout l’argent du monde (All the Money in the World), il s’en est vu éjecté. Toutes ses scènes ont été retournées avec le comédien Christopher Plummer. Le film, déjà sorti en France, nous parviendra en février. Mais il a été retiré de la liste des Oscars. En même temps, la série House of Cards, dont Spacey est la vedette, a été supprimée. Plusieurs techniciens relatent depuis que l’ambiance sur le plateau était souvent toxique à cause du comportement de prédateur de Spacey. Ambiance! Enfin, la sortie de Gore, qu’il a coproduit et dans lequel il joue, a été annulée.

Des exemples français

Brett Ratner, qui fait quant à lui l’objet de plusieurs plaintes, a été lâché par la Warner. Du coup, son projet d’adaptation du Chardonneret d’après Donna Tartt est compromis. Du moins sous sa direction. John Lasseter (Toy Story), réalisateur et producteur vedette de Pixar, société qu’il a cofondée, a été écarté de Disney pour des étreintes non consenties.

Le torrent se fait un peu moins sentir en Europe. Accusé d’avoir harcelé une figurante il y a vingt ans, Tornatore nie tout en bloc. Juré québécois de La France a un incroyable talent, Gilbert Rozon, accusé de harcèlement, a mis en péril la diffusion de l’émission sur M6. Finalement, cette douzième saison a bien été diffusée, mais avec un juré de moins. Enfin, on peut citer le témoignage de l’animatrice Flavie Flament qui, en 2016, racontait avoir été violée à 13 ans par le photographe David Hamilton (sans le nommer), qui avait mis fin à ses jours quelques semaines plus tard. Aujourd’hui, certains attendent toujours que les actrices balancent un gros poisson français. Peut-être d’ici aux César? (TDG)