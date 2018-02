Après «Game of Thrones», ils s'attèlent à «Star Wars»

La maison de production Lucasfilm a annoncé mardi le projet d'une nouvelle série de films dans l'univers de la saga spatiale «Star Wars» qui sera réalisée par l'équipe de la série fantastique culte «Game of Thrones».

David Benioff et D.B. Weiss, les créateurs de la série à succès de HBO, vont écrire et produire de nouveaux films - leur nombre n'a pas été précisé. L'intrigue sera à la fois séparée des aventures de Luke Skywalker et des dynasties de Jedis, au coeur de l'actuelle trilogie, et de la nouvelle trilogie, dont Disney a annoncé la préparation au mois de novembre.

«David et Dan sont parmi les meilleurs pour concevoir des récits» a commenté la patronne de Lucasfilm Kathleen Kennedy dans un communiqué. «Leur maîtrise des personnages complexes, la profondeur du récit, la richesse de la mythologie devrait emmener Star Wars vers de nouveaux chemins et je trouve cela terriblement enthousiasmant», a-t-elle ajouté.

Honorés et terrifiés

Benioff et Weiss ont quant à eux publié un communiqué joint où ils confient avoir rêvé de voyager vers la célèbre galaxie «lointaine, très lointaine» créée par George Lucas depuis le premier opus de la saga, sorti en 1977. «Nous sommes honorés de cette chance, un peu terrifiés par la responsabilité, et si excités de démarrer ce projet dès que la dernière saison de Game of Thrones» sera terminée«, ont-ils poursuivi.

Bob Iger, le patron de Disney, maison mère de Lucasfilm, a indiqué que la saga avait dépassé les attentes du groupe depuis que le géant du divertissement a racheté en 2012 la société de production créée par George Lucas. Les deux premiers films de la plus récente trilogie, »Le Réveil de la Force et «Les Derniers Jedi» font partie des plus grosses recettes de l'histoire du cinéma, avec 2 milliards de dollars et 1,3 milliards générés respectivement.

«Rogue One» (2016), premier spin-off indépendant des trilogies, a quant à lui amassé plus d'un million de dollars de recettes en salles, ce qui augure une bonne performance pour le prochain spin-off «Solo: A Star Wars Story» qui sort en mai et racontera la jeunesse de Han Solo, autre personnage mythique de la saga.

Le réalisateur californien George Lucas avait 33 ans lorsqu'il préparait la sortie de son troisième long-métrage, une saga intergalactique un peu à l'eau de rose sur le combat entre le bien et le mal. «Star Wars» est depuis devenu l'une des sagas les plus rentables et populaires de l'histoire du cinéma.

Les six épisodes de la dernière saison de «Game of Thrones», l'une des séries télé les plus populaires de tous les temps, commenceront à être diffusés en 2019. (afp/nxp)