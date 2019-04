Anémone s’éclipse des écrans

Anémone, juste un prénom. Mais aussi un pseudonyme qui lui apporta la célébrité à une époque où les patronymes avaient tendance à dominer le cinéma français. Anémone, c’était aussi une partie du Splendid, «Le Père Noël est une ordure», les coups d’éclat, la camaraderie et une gloire qu’elle fuyait comme la peste. Elle avait 68 ans, s’était mise en retrait d’un monde du cinéma qui l’ennuyait, ne faisait plus de théâtre. Décédée mardi d’une longue maladie, comme on dit, elle laisse derrière elle une bande de potes en larmes mais aussi un grand public endeuillé, ce public qui l’avait tant aimée dès le début des années 80.

Un personnage atypique

De toutes les comédiennes ayant émergé avec l’équipe du Splendid, au mitan des années 70, elle était assurément la plus atypique. Parce qu’elle refusait d’être réduite à une étiquette ou à un rôle. Impayable en vieille fille dans le film le plus célèbre de sa carrière, ce «Père Noël est une ordure» devenu un classique des soirées entre amis, elle tenta pourtant à maintes reprises de casser son image, de briser les apparences. Mais c’était bien dans les rôles comiques que le public voulait la voir, avec une exception notable, celle du «Grand Chemin» de Jean-Loup Hubert en 1987.

Née Anne Bourguignon le 9 août 1950 à Paris, dans un milieu bourgeois, voire étriqué, elle passe une partie de son enfance dans une propriété familiale en Gironde avant d’étudier dans des instituts réservés à une certaine élite. C’est sans doute pour se rebeller contre cet entourage conservateur qu’elle va se réinventer en intégrant le monde du café-théâtre. Nous sommes à la fin des années 60, Mai 68 n’a pas encore tout balayé, mais un vent de fronde souffle probablement dans sa tête. Elle débute au cinéma en 1967, dans un film de Philippe Garrel qui s’intitule juste «Anémone». Un prénom qu’elle décide de faire sien. On l’appellera dès lors Anémone, un point c’est tout. Ses amis du Splendid n’ont pas encore percé, sauf Coluche, qui va lui confier un rôle important dans «Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine», en 1977, son unique réalisation et un gros échec.

Deux ans plus tard, la troupe du Splendid monte «Le Père Noël est une ordure» pour la scène. Anémone en fait partie, et crée le personnage de Thérèse qui lui vaudra, on l’a vu, l’amour du public. Ce que confirme l’adaptation de la pièce au cinéma trois ans plus tard. Le film est un puissant révélateur de talents et on y découvre Gérard Jugnot, Josiane Balasko, Christian Clavier, Marie-Anne Chazel ou encore Thierry Lhermitte. Pour Anémone, la période est florissante. Elle apparaît dans plusieurs comédies, dans des rôles souvent écrits sur mesure, cosigne même le scénario du «Mariage du siècle» de Philippe Galland (1985). C’est une décennie où les producteurs misent sur elle et durant laquelle son pseudonyme est un sésame pour le box-office. Pourtant, Anémone rêve d’autre chose. «J’avais décidé d’être artiste, pas vendeuse de films ni de pièces de théâtre», déclarait-elle alors au «Point». Ce qu’elle voulait, c’était des rôles sérieux, du cinéma d’auteur ou une autre forme de reconnaissance. «Le Grand Chemin» lui permet de bifurquer avec réussite. Le film est un gros succès et lui vaut même en 1988 un César de meilleure actrice, qu’elle ne viendra chercher qu’avec réticence.

Mais «Le Grand Chemin» ne suffira pas. Anémone ne négocie sans doute pas aussi bien qu’elle le voudrait le virage des années 90. Et cela malgré de beaux rôles chez Christine Pascal («Le Petit Prince a dit»), Romain Goupil («Maman») ou Tonie Marshall («Pas très catholique»). Dire que ce désamour du public la touche serait mentir. Anémone tient avant tout à une forme d’intégrité qui la maintient de plus en plus dans les marges de ce show-biz qu’elle déteste. Entre théâtre et cinéma, elle maintient le cap sans régularité, refuse les honneurs et s’engage sur des projets coups de cœur. Lassée de paraître, elle va progressivement s’éloigner, jusqu’à annoncer, le 31 décembre 2017, la fin de sa carrière. Elle s’établit alors dans un petit village du Poitou, là où elle est décédée mardi. Hier soir, le public pleurait une comédienne drôle, indépendante et libre. Mais aussi une femme aux réponses souvent cash, sincère et sans filtre.

Lui poser une question, c’était s’attendre à tout! Elle n’aimait pas jouer le jeu, rechignait à poser en photo et se demandait même ce qu’on pouvait lui trouver d’intéressant, comme elle nous l’avait confié lors d’un rare passage à Genève. Très critique sur la société actuelle, elle portait un regard de plus en plus désabusé sur le monde. Et elle n’aurait sans doute pas aimé que les hommages pleuvent.

(TDG)